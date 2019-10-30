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Hapishaneyi sel bastı, 228 mahkum firar etti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kogi eyaletinde 228 mahkumun firar ettiği bildirildi.
Hapishaneyi sel bastı, 228 mahkum firar etti

Nijerya'da Kogi Eyaleti Güvenlik Danışmanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Jerry Omodara, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Kotonkarfe bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 500'e yakın hükümlünün bulunduğu bir hapishanenin duvarının zarar gördüğünü söyledi.

Olay sonrası 228 mahkumun hapishanedeki bazı güvenlik güçlerini de yaralayarak firar ettiğini belirten Omodara, bazılarının bölge sakinlerince yakalanıp polise teslim edildiğini kaydetti.

Omodara, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve firari mahkumları arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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