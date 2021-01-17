  • BIST 1.524
  • Altın 438,496
  • Dolar 7,4448
  • Euro 9,0064
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 0 °C
»

Haraç alamadığı restoran sahibini bıçakladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kendisine haraç vermeyen restoran işletmecisi Erol Güvenç’i bacağından bıçakla yaraladığı ileri sürülen Serdar S., gözaltına alındı.
Haraç alamadığı restoran sahibini bıçakladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Yeşilova Semtinde restoran işleten evli ve 2 çocuk babası Erol Güvenç, Serdar S.'nin yıllardır kendisinden para istediğini, vermediği zaman da beraberine bazı kişiler ile iş yerine gelip, çalışanlarına saldırdığını öne sürüp, polise şikayetçi oldu. Güvenç'in bacağından bıçaklandığı an, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, Erol Güvenç ile Serdar S.'nin bir süre konuştuğu, ardından Serdar S.'nin elindeki bıçağı Güvenç'in bacağına saplaması, yan taraftaki Güvenç'e ait şarküteriye girip, Eray Güvenç'e saldırması görülüyor.

Güvenç’in şikayeti üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serdar S.’yi gözaltına aldı. Serdar S.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, restoran sahibi Erol Güvenç’in, geçen haziran ayında Serdar S.’den şikayetçi olduğu ancak kısa süre sonra şikayetinden vazgeçtiği belirtildi. Güvenç’in şikayeti üzerine harekete geçen polis ekiplerine mukavemet gösteren Serdar S.’nin, bu sebeple sevk edildiği mahkemece tutuklandığı bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marketten hırsızlığa 2 tutuklama14 Ocak 2021 Perşembe 19:19
  • Ankara'da FETÖ'den aranan karı-koca yakalandı14 Ocak 2021 Perşembe 16:22
  • Palu ailesi davasında mahkeme başkanının reddi talep edildi14 Ocak 2021 Perşembe 16:22
  • Bursa'da polisi şehit eden sanığa müebbet hapis cezası verildi14 Ocak 2021 Perşembe 14:53
  • FETÖ'nün 'sivil imam'larına MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle dava14 Ocak 2021 Perşembe 13:23
  • Ankara'da gürültü kavgasında öfkeli kadın, 4 komşusunu tüfekle yaraladı13 Ocak 2021 Çarşamba 23:08
  • Önce bacanağını sonra kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü13 Ocak 2021 Çarşamba 21:06
  • Sahte altın getiren şüpheliyi, iş yerinin kepenklerini indirip yakalattı13 Ocak 2021 Çarşamba 21:05
  • Van'da binanın çatısından düşen 2 kardeş hayatını kaybetti13 Ocak 2021 Çarşamba 21:04
  • Balıkesir’de uyuşturucu taciri 7 kişi tutuklandı13 Ocak 2021 Çarşamba 21:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti