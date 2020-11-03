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Harbiye Mektebi'nin 100. yılını kutladı

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, İstiklal Harbi sırasında; 1920-1923 yılları arasında Ankara'da Abidinpaşa Köşkü'nde faaliyetini sürdüren Harbiye Mektebi'nin 100. yılını kutladı.
Harbiye Mektebi'nin 100. yılını kutladı

Özaslan, kutlama mesajında şunları kaydetti: "Birinci Dünya Harbi içinde ve sonrasındaki Mütareke Dönemi ile özellikle İstiklal Savaşı döneminde, Türk Ordusu’nun Subay yetiştirme düzeni bozulmuştu. 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgaliyle birlikte Askerî Okullar da işgal edildi. Türk Milli Mücadelesinin başlamasıyla birlikte düzenli bir ordunun kurulması için subay kadrolarına ihtiyaç duyuldu. Ankara’da Cebeci semtinde bugün de Ankara’nın ve Ankaralıların en eski sivil toplum temsilcisi olan Ankara Kulübü Derneği’nin, Ankara’nın en özgün geleneğinin temsilcileri olan Seymen çalışmalarının sürdürüldüğü  Abidinpaşa Köşkü ve çevresinde Talimgâh statüsünde bir subay okulu açıldı. Bu okulun ilk öğrencileri Milli Mücadeleye katılmak için İstanbul’dan kaçıp Ankara’ya gelen askeri öğrencilerdi. Ankara gençleri de bu okulda okumak için müracaatta bulundular. 

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'Ankara Harbiyesi' olarak adlandırılan ve Abidinpaşa Köşkü’nde faaliyet yürütmüş olan 'Zabit Namzetleri Talimgâhı'nın 1 Kasım 1920 yılında, bu okulun ilk mezunu olan 102 subay adayı için düzenlenen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de katıldığı törenin 1 Kasım 2020'deki 100. Yıldönümü kutlu olsun." 

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