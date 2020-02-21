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Harçlıklarıyla mama aldılar

Kahramankazan’daki ilkokul ve lise öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarıyla Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Merkezi’nde yaşayan can dostlarımıza mama aldı. Merkezi ziyaret eden öğrenciler, can dostlarımızı elleriyle beslediler.
Harçlıklarıyla mama aldılar

Kahramankazan İmrendi İlkokulu ve Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi öğrencileri örnek bir davranışa imza attı. Kendileri minik yürekleri kocaman olan öğrenciler, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşayan can dostlarımızı unutmadı. Minikler, can dostlarımız için harçlıklarını biriktirerek kuru mama ve yem aldı. Minikler daha sonra aldıkları bu mamalarla birlikte merkezi ziyaret ederek, dostlarımızı elleriyle besledi.

Onları çok seviyoruz

Öğrenciler, merkezde can dostlarımızla bir arada olmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, “Aldığımız mama ve yemleri burada dostlarımıza verdik. Can dostlarımızı çok seviyoruz. Onlara burada çok iyi bakan belediyemize ve teşekkür ediyoruz” diye konuştular. 

Hepimize örnek oldular

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, böylesine anlamlı bir davranış sergileyen öğrencileri kutladığını belirterek, “Kendileri minik ama kocaman kalplere sahip olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu davranışlarıyla örnek hepimize örnek oldular” dedi. Oğuz, sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin oldukça modern ve uluslararası standartlarda olduğunu belirterek, “Merkezimiz, ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve diğer birimleriyle tam donanımlı olarak hizmet veriyor. Uzman veteriner ve personeller görev yapıyor. Tüm bakım ve tedavi işlemleri yapılıyor. Kuduz ve karma başta olmak üzere tüm aşılar yapılıyor. Merkez ayrıca, ilçenin coğrafi yapısı gereği doğal yaşama da katkı sunuyor. Yaralanan ya da bakıma muhtaç halde bulunan yabani hayvanlar da merkezde özenle tedavi ediliyor” dedi.

Satın almayın, sahiplenin

Oğuz ayrıca, bir de çağrı da bulunarak, “Belediye olarak dostlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Hayvan edinmek isteyenleri, evcil hayvanların satışı yapılan dükkânlardan satın almak yerine merkezlerden sahiplenmeye davet ediyoruz. Dostlarımıza yeni bir yuva sunmak isteyen herkesi merkezimize bekliyoruz. Ayrıca, merkezimizden sahiplenilen dostlarımızın aşı ve sağlık kontrolleri de ücretsiz olarak yapılıyor” diye konuştu.

 

 

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