  • BIST 1.405
  • Altın 468,359
  • Dolar 8,2264
  • Euro 9,9505
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Hardal çiçekleri, Tunceli’yi sarıya boyadı

Kırklar ve Yılan dağları arasında kurulu, Tunceli'nin Çemişgezek merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Akçapınar köyünde, baharın gelmesiyle yeşeren arpa ile buğday tarlaların içinde açan yabani hardal çiçekleri, Çemişgezek Ovası'nı sarıya döndürdü. 
Hardal çiçekleri, Tunceli’yi sarıya boyadı

Tunceli'de, ilkbaharın gelişiyle arpa ve buğday tarlaları yeşerdi. Tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra doğal güzelliğiyle de ön plana çıkan Kırklar ve Yılan dağları arasında yer alan Çemişgezek ilçesindeki tarlalar, ilkbaharla rengarenk oldu. Akçapınar köyünde, baharda yeşeren arpa ile buğday tarlaları içinde açan yabani hardal çiçekleri, Çemişgezek Ovası'nı sarıya bürüdü. Yeşil tarlaların arasında çiçeklenen meyve ağaçları ve sarı hardallar, Keban Baraj Gölü’nün mavi sularıyla birleşince güzel manzara ortaya çıktı.

Yabani hardal çiçeklerinin tarlaları sarıya boyadığını belirten kent sakinlerinden Kemal Özer, "Doğa ile baş başa olmak çok güzel bir duygu. Çemişgezek ilçesi genelde tarihi güzellikleriyle ön planda ama doğası da mükemmel. Tarım arazilerinin yoğun olduğu bir ilçe ve baharın gelmesiyle yeşile bürünen tarlaların ortasında açan meyve ağaçları ve çiçekler, Keban Barajı’nın yanı başında çok güzel görüntüler oluşturuyor" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kütahya’da, marketlerde bazı ürünlere satış kısıtlaması30 Nisan 2021 Cuma 11:40
  • Mağarada 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu30 Nisan 2021 Cuma 11:39
  • MSB'den flaş 'Pençe' operasyonları açıklaması30 Nisan 2021 Cuma 11:21
  • Van'da terör operasyonu; 1'i muhtar 5 kişiye gözaltı30 Nisan 2021 Cuma 11:19
  • İstilacı çöl çekirgesi uyarısı 30 Nisan 2021 Cuma 11:19
  • Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Ayazini ayağa kaldırılıyor30 Nisan 2021 Cuma 11:17
  • 'Rize mimarisi' ev geleneği yeniden canlanacak30 Nisan 2021 Cuma 11:17
  • 'Eren-5' operasyonunda, teröristlerin kullandığı depo imha edildi30 Nisan 2021 Cuma 11:16
  • Çaldığı motosikleti sattı, 'Sahibinin zararını karşılamak istiyorum' dedi30 Nisan 2021 Cuma 11:15
  • Hardal çiçekleri, Tunceli’yi sarıya boyadı30 Nisan 2021 Cuma 11:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti