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'Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır'

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir." denildi.
'Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır'

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için güvenli bölge/barış koridoru kurulması zaruridir." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu paylaşımda, TSK'nin Türkiye sınırlarında terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyeceği vurgulanarak, harekat için tüm hazırlıkların tamamlandığı duyuruldu.

Öte yandan, harekatın adının Barış Pınarı olduğu ifade edildi.

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