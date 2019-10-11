Harekat ile Türkiye tek yürek oldu

Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı 82 milyonu birleştirdi. Siyasetten STK'lara, iş hayatından sanat dünyasına kadar her kesim Türkiye'nin bekasını yakından ilgilendiren harekata destek verdi.

Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı 82 milyonu kenetledi.

Harekat 7'den 77'e herkesi birleştirdi. Muhalefet partilerinden STK'lara, iş hayatından sanat dünyasına kadar birçok kesimden destek mesajları geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün yaptığı destek açıklamasının ardından dün CHP MYK olağanüstü toplandı. CHP'nin harekatın başarıyla sonuçlanmasını istediği belirtilen MYK'da, ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'yi "cezalandırmaya dönük" tavrının ise kabul edilemez olduğu kaydedildi.

"YANINIZDAYIZ" MESAJI

Siyaset dünyasının yanı sıra ekonomi dünyasından da destek açıklamaları geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından meslek kuruluşları harekata destek verdi. STK'lardan da operasyona destek mesajları geldi. Memur-Sen, Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB), harekata destek verirken, kenetlenme zamanı olduğunu vurguladılar.

SANATÇILARDAN DESTEK

Ünlülerden de çığ gibi destek açıklamaları geldi. Sanatçılardan gelen açıklamalar şöyle:

Cüneyt Arkın: "Ey ABD sen bizi ne sandın. Türk halkının karakteri bağımsızlıktır."

Karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan: "Allah'ım, askerimizin ayağına taş değdirme. Düşmanları kahreyle."

Oyuncu İsmail Hakkı: "Ordumuzun yanındayız. İcabında içindeyiz. Duyan duymayana duyura ! Sağırları koy verin gitsinler."

Şarkıcı Alişan: "Bu ordu 3 öğün kuru ekmekle beslenip, Çanakkale'de, Sakarya'da destan yazdı. Ekonomi diye bir şey yoktu daha. Bizi dolarınla korkutamazsın. Devletimizin sonuna kadar yanındayız. Allah Mehmetçiğin yardımcısı olsun."

Oyuncu Doğa Rutkay "Ayağınıza taş değmesin kötü haberiniz gelmesin. Allah yardımcınız olsun" duasında bulunurken, Vildan Atasever, "Allah yar ve yardımcınız olsun, kahraman Mehmetçiğimiz."