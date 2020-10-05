Hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sürücüsünün el freninin çekmediği iddia edilen park halindeki hafif ticari araç, hareket etti. Trafikte ilerlerken durumu fark eden kamyonet sürücüsü, çevredeki yardımıyla aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi.

Olay, Marmara Ereğlisi ilçesi Eniz Sülün Caddesi'nde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Şubesi'ne gelen 2 kişi, aracı park edip, fatura ödemek için içeriye girdi. Sürücüsünün el frenini çekmediği öne sürülen araç, bir süre sonra hareket edip, yolun karşısındaki duvara doğru gitmeye başladı. Bu sırada yoldan geçen bir kamyonet sürücüsü hareket eden araçta şoför bulunmadığın görünce aracından indi. Sürücü, aracın duvara çarpmasını engellemek için önüne geçerek durdurmaya çalıştı, çevreden gelenler de kendisine yardım etti. Araç, duvara çarpmaktan son anda durduruldu. O anlar, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı öğrenen araç sahibi ve yanındaki kişi koşarak, araçlarının yanına geldi.