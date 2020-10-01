Harmandalı'da 'çöp kokusu' tepkisi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, yerleşim yerinin çok yakınında bulunan Harmandalı Çöp Depolama Alanı'ndan yayılan koku, çevrede oturanları rahatsız ediyor.

Çiğli'de yerleşim yerlerinin çok yakınında bulunan Harmandalı Çöp Depolama Alanı, sıcakların da etkisiyle kötü koku yaymaya devam ediyor. Çevrede oturanlar, çöp kamyonlarının geçtiği zamanlarda rüzgarın da etkisiyle kokuyu daha çok hissettiklerini, her gün bu kokuya uyandıklarını söylüyor. Alanın yakınında bulunan parkta oturan gençler ve çocuklar, kokudan etkileniyor. Mahallede yaşayan Asiye İleri, "Çöple ilgili 12-13 sene önce çok büyük sorunlar vardı. Yollarda yürüyemezdik. Geçen sene bir tesis açılışı yapıldı ama hala çöp kokusunu duyuyoruz. Bizi rahatsız ediyor. Ben kanser hastasıyım. Burada yakalandım hastalığa. Belki de çöpün etkisi de vardır. Yazın çok sıcaklarda kokudan cam ve kapı açamıyorduk. Koku seyrekleşti ama devam ediyor. Bununla ilgili önlem alınmalı. İnsan ve canlılar için tehlike arz ediyor" diye konuştu.

Harmandalı'da yaşayan Rasim Pala da "Çöpler dışarı atılıyor. Yolda kamyonlardan sular akıyor. Bu sorun çözülmeli. Belediye hiçbir işlem yapmıyor. Sadece başkan var. Görevini yapmıyor. Yapsa koku kalmaz. Sağlık çok önemli. Evimiz burada, başka yere gidemiyoruz. Mecburen bu kokuyu çekiyoruz. Artık burnum kokuyu almıyor" dedi.

Mahalleliden İbrahim Karahaner, "1994'ten beri burada yaşıyorum. Koku sorunu yıllardır var. Rüzgar olduğu zaman koku Evka 5'e kadar gidiyor. Belediyeye, muhtara söylüyoruz. 'Çalışıyoruz, geçecek' diyorlar ama geçmiyor. Bir sürü eksiklik var. Alana dikilen ağaçların hepsi kurudu, hiç bakılmıyor buraya" diye konuştu.

Yunus Taş ise "Bu bölgeye ağaçlandırma yapılsa daha iyi olur. Çöp alanı buradan kalkmasa bile yolu değiştirmeleri iyi olur. Çünkü burada park var. Çocuklar top kaçtığı zaman yola atlıyorlar ve çöp kamyonları hızlı geçiyor. Çocuklar için tehlike yaratıyor. Görüntü de hoş değil" dedi.