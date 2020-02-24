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Harun usta yarım asırdır ahşaba şekil veriyor

Aksaray'da dede mesleği olan ahşap ustalığını 51 yıldır sürdüren Harun Anaz, gürgen ve çam kerestelerden ev eşyalarının yanı sıra dekoratif hediyelik ürünler de üretiyor.
Harun usta yarım asırdır ahşaba şekil veriyor

Aksaray'da 61 yaşındaki Harun Anaz, yarım asırdır gürgen ve çam keresteleri işleyerek, ev eşyası ve dekoratif hediyelik yapıyor.

İş hayatına marangoz ustası dedesi Abdurrahman Anaz'ın yanında çocukluk çağlarında çırak olarak adım atan Anaz, 51 yıldır ahşaba şekil veriyor.

Meslekte usta bir zanaatkar olan ve halen Aksaray Sanayi Sitesi'ndeki mütevazı dükkanında çalışan Anaz, atölyesini her sabah mesleğe başladığı ilk günkü heyecanla açıyor.

Anaz, işlediği ahşaplardan, masa, sandalye, tabure, sıra, beşik, baston, kaşık, sofra, kül tablası, kupa bardak, saklama kapları, sepet gibi ev eşyasının yanında minyatür kağnı, mini çeyiz sandığı, tırmık ve süs beşik gibi dekoratif hediyelik ürünler de üretiyor.

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Her gün sabahın erken saatlerinde atölyesini açan Harun Anaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe, dedesinin yanında eskiden ihtiyaç olan tırmık, yaba ve anadut gibi eşyaları keser işçiliğiyle yaparak başladığını söyledi.

Makinelerin mesleğe girmesiyle birlikte bir dönem kereste biçtiklerini anlatan Anaz, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre biz de kendimizi geliştirdik. Ahşaptan kapı, masa ve beşik gibi eşyalar yaptık. Hayvancılıkla uğraşanlar için ahşaptan oluklar yaptık. Eskiden buzdolabı yoktu, tel dolap yaptık. At arabalarının bütün parçalarını, kasasından tekerine varıncaya kadar hepsini yaptık. 51 yıldır bu mesleği yapıyorum. Ormandan getirilen tomruk halindeki keresteyi istediğimiz ölçülerde kesip, biçip eşyaya dönüştürüyoruz. Önce dedem çalışıyordu, sonrasında babam, şimdi ben. İleride de çocuklarımın ve torunlarımın bu mesleği yapmasını istiyorum."

"Teknolojinin getirdiği makineler işlerimizi çok kolaylaştırdı"
Anaz, okul hayatıyla meslek hayatını birlikte yürüttüğünü, çok sayıda ustası olduğu için çeşitli eşyaları yapabildiğini ifade etti.

Bu işi zevkle yaptığını, bu nedenle ahşapla uğraşmanın kendisini yormadığını anlatan Anaz, şunları kaydetti:

"Teknolojinin getirdiği makineler işlerimizi çok kolaylaştırdı. Eskiden ahşaba bir süs yapacağımız zaman bıçaklarla yapıyorduk. Uzun zamanlarımızı alıyordu. Şimdi elmas bıçaklar var. Tehlikeler azaldı. Ben parmağımı eski bıçaklarda kestirdim. Şimdi ise teknolojimiz o kadar gelişti ki hata payı çok düştü. Eskiyi düşündüğümüz zaman şimdiler süper çağ gibi. İstediğimiz malzemeyi istediğimiz şekilde işleyebilecek makineler var."

Anaz, insanlara günlük hayatta ahşap ürünleri kullanmasını tavsiye ederek, ahşabın diğerlerine göre daha temiz, organik ve sağlıklı olduğunu sözlerine ekledi.

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