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Harvey Weinstein kimdir? Harvey Weinstein koronavirüse mi yakalandı?

Tecavüz" ve "cinsel taciz" dahil 5 farklı suçlamayla yargılanan, cinsel istismar ve üçüncü derecede tecavüzden suçlu bulunan ve 23 yıl hapis cezası alan Harvey Weinstein koronavirüse mi yakalandı?
Harvey Weinstein kimdir? Harvey Weinstein koronavirüse mi yakalandı?

23 yıl hapis cezası alan Harvey Weinstein, son olarak hapishanede koronavirüs testi pozitif çıktı. Peki,  Harvey Weinstein kimdir? Harvey Weinstein önceden ne iş yapıyordu? Harvey Weinstein neden hapis cezası aldı? Harvey Weinstein koronavirüse mi yakalandı? Tüm soruların cevabını sizler için derledik.

Harvey Weinstein kimdir? Harvey Weinstein önceden ne iş yapıyordu?

New York'ta doğan Harvey Weinstein, kardeşi Bob Weinstein ile Electchester'da büyüdü. 26 yaşındayken Miramax Films şirketini kurdu. 2005 yılından beri erkek kardeşi Bob Weinstein ile Weinstein Company'nin başkanlığını yapmıştır.

Harvey Weinstein neden hapis cezası aldı?

Harvey Weinstein filmleri; Aşık Shakespeare 1998, Tulip Fever 2017, New York Çeteleri 2002, Marilyn ile Bir Hafta 2011, One Chance 2013, Sin City (Günah Şehri) (2005) Clerks II (Tezgahtarlar) (2006), Grindhouse (2007), The Mist (Öldüren Sis) (2007), Sicko (2007), Rob Zombie's Halloween (Cadılar Bayramı) (2007), Awake (Aneztezi) (2007), Superhero Movie (2008), Rambo (John Rambo) (2008), The Reader (Okuyucu) (2008)

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Harvey Weinstein kimdir? Harvey Weinstein neden hapis cezası aldı?

Ekim 2017'de Weinstein'a yönelik cinsel istismar iddialarının ardından, şirketinden ve Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden kovuldu. 31 Ekim'e kadar 80'den fazla kadın Weinstein aleyhinde iddialarda bulundu.

Harvey Weinstein koronavirüse mi yakalandı?

80'den fazla kadına Tecavüz" ve "cinsel taciz" den 23 yıl hapis cezası alan Harvey Weinstein, BBC'nin haberine göre, New York Ceza İnfaz Kurumu, Weinstein'ın kaldığı hapishanede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, Kovid-19 tespit edilen 68 yaşındaki Weinstein'ın cezaevinde karantinaya alındığı belirtildi.

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