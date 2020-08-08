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Hasan Ali Kaldırım'dan 3 yıllık imza! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'den ayrılan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Hasan Ali Kaldırım'dan 3 yıllık imza! Resmen açıklandı

Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Milli takımımızın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırım'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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