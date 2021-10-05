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Hasan Çavuşoğlu: Bülent Korkmaz ile yeni bir ivme yakaladık

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Bülent Korkmaz ile yeni bir ivme yakaladık” dedi.
Hasan Çavuşoğlu: Bülent Korkmaz ile yeni bir ivme yakaladık

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Bülent Korkmaz ve ekibinin gelmesiyle takımın yeni bir ivme kazandığını söyleyen Hasan Çavuşoğlu, “Birlikte takımımız hem moral hem motivasyon olarak yavaş yavaş üstüne koya koya gitmeye başladı. Trabzon deplasmanından önemli 1 puanla döndük. Orada da çok önemli pozisyonlarımız vardı. Trabzon’un da vardı ama yakaladığımız fırsatı son dakikalarda gole çevirebilsek galip gelebilirdik. Ama tabi Trabzon gibi büyük bir takımdan deplasmanda 1 puanla dönmek önemli” dedi.

Sonraki maçta da Konya deplasmanına gittiklerini aktaran Çavuşoğlu, “Takımımız burada da gerçekten çok iyi futbol oynadı. Çok pozisyon vardı. 87’nci dakikaya kadar galiptik daha sonra şanssız bir gol yedik. Tabi futbolun içerisinde bunlar var. Çocuklar çok üzüldüler, biz de çok üzüldük. Biz de hocamıza ‘kimse moralini bozmasın’ dedik. Çocuklar bir emek sarf etti. Son dakikalarda gol oldu maç berabere bitti. 2 puanı orada bırakmış olduk” şeklinde konuştu.

"İYİ GİDİYORUZ"

Genel değerlendirmede iyi bir çizgi çizdiklerini belirten Çavuşoğlu, “Çok şükür sakat ve cezalı futbolcumuz yok. Milli aradan sonrada inşallah daha motivasyonlu bir şekilde devam edeceğimize inanıyoruz. Baktığımızda yedek kulübemizde çok iyi bir 11 gözüküyor. Ben önceki yıllardan daha iyi bir kadro oluşturduğumuza inanıyorum” diye konuştu.

"DAHA İYİ OLACAK"

Bir gazetecinin Alanyaspor’un diğer sezonlara göre daha az gol attığı yönündeki sorusu üzerine Çavuşoğlu, şu cevabı verdi: “Gol sıkıntısından ziyade çok kalan gollerimiz var. Pozisyona giriyoruz ama şanssızlıklar var. Bazen beceremiyorsun bu işi oluyor. Bazen boş kaleye de gol atamıyorsun. Ama ben önümüzdeki süreçte daha fazla gol ve goller atılacaktır diye düşünüyorum. Sezon başında bir sistem değişikliği vardı. Oyuncularımız bu sistem değişikliğine adapte olamadı. Biz de olamadık. Sonucu da ortada. Onun için bundan sonraki süreçte inşallah daha iyi olacak.”

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