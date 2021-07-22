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Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne TÜMA’dan ‘A’ notu

2021 yılı raporuna göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) “A” notu alan 10 üniversiteden biri oldu.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne TÜMA’dan ‘A’ notu

TÜMA çalışmasında ele alınan Türkiye’deki 198 üniversite arasında “genel memnuniyet” sıralamasında 17’nci sıraya yükselen HKÜ, Türkiye’deki 73 vakıf üniversitesi arasında da 11’inci sırada yer alarak öğrenci memnuniyeti alanındaki iddiasını kanıtladı.

“SONUÇLAR GURUR VERİCİ”

Araştırma sonuçlarının kendileri için gurur verici olduğunu söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Bu sonucun ortaya çıkmasında emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize ve elbette öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Sonuçlar gurur verici. Öğrenci odaklı eğitim-öğretim ve araştırma ekosistemimizin, öğrencilerimizin teveccühüne mazhar olması bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir” dedi.

“PANDEMİ SÜRECİNDE HİBRİT EĞİTİM MODELİMİZ KABUL GÖRDÜ”

Pandemi sürecine çeviklikle yanıt vererek çok kısa bir süre içerisinde “Uzaktan Öğretim” altyapılarını oluşturduklarını belirten Dereli, “Öğrencilerimizin tercihine bırakıp, yüz-yüze ve uzaktan eğitimin harmanlayarak uyguladığımız hibrit eğitim-öğretim ve araştırma modelimiz kabul gördü ve başarılı oldu. Yüz-yüze eğitimden pandemi sürecinde de ödün vermeyen nadir üniversitelerden biri olduk. Aynı şekilde diploma törenlerini pandemi döneminde bile zamanında yapabilen ender üniversitelerden biriydik. Kampüsümüz de hep canlılığını korudu. Bunların, öğrencilerimizin memnuniyetini sağlayan önemli faktörler olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“HKÜ MEZUNLARI İŞ HAYATINA HIZLI GİRİYOR”

HKÜ’nün büyük, modern ve yeşil bir kampüse sahip olduğunun altını çizen Dereli, “HKÜ olarak biz, ‘A+ notu ile tescil edilmiş’ gerçek bir kampüs üniversitesiyiz. Bugüne kadar 13 bin 483 mezun verdik. Mezunlarımızın büyük bir kısmı okul biter bitmez iş hayatına giriyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin açıklamış olduğu rakamlar da bunu ortaya koyuyor. Üniversitemiz, mezunları en hızlı istihdam edilen ilk 20 üniversite arasında bulunuyor. Bu yıl açtığımız 5 yeni programla birlikte toplam 32 programımıza 1560 öğrencimizin daha HKÜ ailesine katılmasını bekliyoruz. Bu kontenjanlarımızın neredeyse yarısı bursludur. Bölümden bölüme değişmekle birlikte ortalama olarak her 4 kontenjanımızdan 1’i tam bursludur. Bu oranlar ile HKÜ, Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında en yüksek bursluluk oranına sahip 8’inci üniversitedir” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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