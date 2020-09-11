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Hasan Kartal: Bu hakemin bir daha sahalarda olmaması gerekiyor

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe maçı sonrası karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler’i eleştirdi.
Hasan Kartal: Bu hakemin bir daha sahalarda olmaması gerekiyor

Süper Lig’in 2020-2021 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor, evinde Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Çaykur Rizrspor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, “Bir hakem böyle hata yaparsa, her şeyi yapar” diyerek şunları söyledi:

"Federasyon başkanı ve vekilinin olduğu bir maçta bir hakem bunları yapıyorsa, onların olmadığı maçlarda neler yapar bunu düşünmek lazım. Bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir şey olamaz. Olayın bir tutar tarafı yok. VAR’a gitmiyorsun, hemen sarı kart gösteriyorsun. İki pozisyonda da penaltının olduğundan kendisi bile emin değil. Ligin ilk maçında böyle bir olayın anlamı yok. Biz bu ligi bu adamlarla mı bitireceğiz. Böyle bir hakem mi olur. Bu hakemin işini bugün bitirmeleri gerekiyor. Bu hakemin bir daha sahalarda olmaması gerekiyor ki bir başka hakem görsün ve yanlış yaptığımız zaman biz cezalanıyoruz desin. Bu adamın hemen cezalandırılması gerekiyor. Federasyon başkanına bu olayı anlatmamıza gerek yok kendisi de gördü. Bu olayı tüm Türkiye gördü. Bu hakem değildir. Bunu sokakta bulup getirmişler. Sezonun ilk maçı bu şekilde başladı, bakalım bu sezon nereye kadar gidecek. Bu hakemin takipçisi olacağız."

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