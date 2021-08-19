Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi gıda alım ihalesi yapılıyor

Ankara ilçesi Elmadağ’a bağlı Hasanoğlan’da bulunan Atatürk Fen Lisesi Müdürlüğü, gıda alım ihalesine çıkıyor. İhale ile kuru gıda, roll ekmek, kahvaltılık, dana doğranmış kuşbaşı eti ve tavuk eti çeşitleri, sebze ve meyve alımı yapılacak.