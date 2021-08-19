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Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi gıda alım ihalesi yapılıyor

Ankara ilçesi Elmadağ’a bağlı Hasanoğlan’da bulunan Atatürk Fen Lisesi Müdürlüğü, gıda alım ihalesine çıkıyor. İhale ile kuru gıda, roll ekmek, kahvaltılık, dana doğranmış kuşbaşı eti ve tavuk eti çeşitleri, sebze ve meyve alımı yapılacak.
Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi gıda alım ihalesi yapılıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Elmadağ’a bağlı Hasanoğlan’da bulunan Atatürk Fen Lisesi Müdürlüğü, gıda alım ihalesine çıkıyor. 

İhale ile kuru gıda, roll ekmek, kahvaltılık, dana doğranmış kuşbaşı eti ve tavuk eti çeşitleri, sebze ve meyve alımı yapılacak. 

Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi gıda alım ihalesi 26.08.2021 tarihinde yapılacak. 

İlanın detayları için TIKLAYIN.

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Gazeteilksayfa.com

 

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