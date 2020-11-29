Hasanoğlan’a sahip çıkalım 

Ankara Kulübü Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka, terk edilmişlik havasının hüküm sürdüğü Hasanoğlan Köy Enstitüsü'ne sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Saka, "Kullanılmayan binaların büyük bir bölümü yazgısına terk edilmiş durumda. Bugün ise Köy Enstitüsü döneminden kalan okul binaları, atölyeler, yatakhaneler, toplantı salonları, sinema ve müzik salonları, açık hava tiyatrosu ile tarım ve hayvancılık yapılan açık kapalı alanlardan oluşan tüm yapılar terk edilmiş durumda. Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü yapısındaki birçok tarihi sanatsal eşya ise kayıtsızlıktan çürüyor. Yerleşke ve üzerinde bulunan yapılar korunmalı, ihtiyaç duyulan yapılar için restorasyon çalışması başlatılmalı. İçerisinde bulunan eşyalarıyla, tarihi sanatsal değeri olan malzemeleriyle birlikte terk edilmiş bir durumda atıl kalmaya devam eden yerleşkedeki yapıların özgün değeri ile birlikte yeniden işlevsel hale getirilerek ülkemize, insanımıza yararlı bir hizmet için sunulması sağlanmalıdır." diye konuştu.

KENDİNDEN ÖNCE KURULAN 14 ENSTİTÜNÜN EMEĞİYLE

Hasanoğlan Köy Enstitüsü, Türkiye'de kurulan 21 köy enstitüsünün 15'ncisidir. Hasanoğlan Köy Enstitüsü, kendinden önce 1940 yılında açılan 14 Köy Enstitüsünden gelen iş ekipleri, usta öğreticiler ve öğrenciler tarafından müthiş bir imece usulüyle 1941 yılında yapılıyor. Burada yapılan üretimden elde edilen gelir yine enstitünün inşası için kullanılıyor. Sayıları artan yeni enstitülere öğretmen ihtiyacını karşılamak için bugünkü anlamıyla köy üniversitesi Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü bölümü de 1942 yılında Hasanoğlan Köy Enstitüsü bünyesinde açıldı. Köy Enstitüsü sistemi sayesinde; 17 bin 346 öğretmen, 8 bin 675 eğitmen, bin 599 sağlık memuru, 213 yüksek köy enstitülü yetiştirildi. 1946 yılına değin Köy Enstitüsü sistemi özgün ilkeleriyle işledi. 1947 yılında Köy Enstitülerine öğretmen yetiştiren sistemin merkezi sayılan Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü kapatıldı. 1954 tarihinde de çıkarılan bir yasayla Öğretmen Okullarıyla birleştirilerek Köy Enstitüleri temelli kapatıldı.

Bundan sonra asıl yapılması gereken şey; hem Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü’nün korunarak, gelecek kuşaklara o dönem buraları yapan ve buralarda eğitim alan insanlarımızın yaptıklarını anlatmak, ki bu o insanlara büyük bir saygı olur, hem de insanımızın Başkent Ankara Hasanoğlan'da tarihi sorgulamalarına, geçmişi öğrenmelerine, içselleştirmelerine imkan sağlayacak ortamlar oluşturmak olmalıdır."

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka da "Hasanoğlan Köy Enstitüsü yerleşkesi büyük bir alana sahip. Yerleşke atıl durumda kalmaya devam etmesin. Yerleşke önemini taşıyan tarihi bir müze olabilir, yemyeşil doğal örtüsü de korunarak bir üniversitesinin yerleşkesi olabilir." dedi.

Saka, "Bizlere, Hasanoğlan’da gösterilen ilgi, alaka ve misafirperverlikten dolayı Ali Kınacı hocamıza, Ankara Kulübü Seymeni Yalçın Meraklı’ya ve Hasanoğlan Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Mehmet Güven hocamıza çok teşekkür ederiz." diyerek sözlerini tamamladı.