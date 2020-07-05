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Hasat başladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde, ekimi yapılan Macar Fiğinin ilk hasadı yapıldı. 
Hasat başladı

Kırsal kalkınmayı geliştirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, hem çiftçiyi desteklemek hem de Başkent ekonomisine katkı sağlamak için hayata geçirdiği tohum ve yem desteği projesinde ilk hasadını yaptı.
   
Temizlenen ve ekime hazır hale getirilen yaklaşık 300 dekarlık alanda ekilen ilk ürünler toplanırken, hayvan yemi olarak kullanılan ve kış şartlarına dayanıklı olan Macar Fiği tohumu ve yemlik balyalar Başkentli çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

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YEMLİK 2 BİN 800 BALYA ELDE EDİLDİ
     
Macar Fiği ekerek hayvancılık yapan çiftçileri desteklemek istediklerini ve gelen talepleri değerlendirdiklerini söyleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, üretim hakkında şu bilgileri verdi:
“300 dekarlık Atatürk Orman Çiftliği arazisinde bu yıl Macar Fiğinin ilk mahsül hasadını yapıyoruz. Ekimi yapılan Macar Fiği hayvan yemi olarak kullanılmak üzere çiftçilere hibe edilecek. 2 bin 800 adet civarında balya elde etmiş bulunuyoruz. Ekimi yapılan Macar Fiğinden elde edilen Macar Fiği tohumunu da çiftçilerimize hibe olarak dağıtacağız. Bu arazide verimi artırmak için toprağı azot oranı bakımından güçlendiren Macar Fiği ekimi yaptık. Önümüzdeki yıllarda da farklı ürünler ile devam edeceğiz. Bu sene için hasadı yapılan yemlik balyalar ve tohumlar çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtılacak.”

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