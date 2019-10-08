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'Hasat turizmi'ne ilgi artıyor

Lavanta ve gül hasatlarıyla popülerleşen tarıma dayalı kırsal turizmin gördüğü ilgi, turizmcileri yeni tarımsal ürünler için alternatif turlar düzenlemeye yöneltti.
'Hasat turizmi'ne ilgi artıyor

Tarıma dayalı kırsal turizme ilginin artması, turizmcileri lavanta ve gülün ardından elma, zeytin, kestane, üzüm ve portakal gibi ürünlerin hasadına yönelik rotalar belirlemeye yöneltti.

Klasik turizm destinasyonları yerine alternatif etkinlikler arayanlar, tarıma dayalı kırsal turizme yoğun ilgi göstermeye başladı.

Bu kapsamda, yaz aylarında gerçekleştirilen lavanta ve gül tarlalarına yönelik turlar, bu ürünlerin hasat dönemine kadar devam etti. Söz konusu turlara ilginin giderek artması, turizmcilerin mevsimine göre yeni tarımsal ürünlere yönelik turlar düzenlemesini de beraberinde getirdi.

Böylece, zeytin ve elma hasadı turlarının yanında üzüm için bağ bozumu turları düzenlenirken, havaların soğumaya başlamasıyla kestane, mandalina ve portakal turları gündeme geldi.

TÜRSAB Doğa, Gençlik ve Alternatif Turizm İhtisas Başkanı Ayfer Kuralay, turizmde artık çeşitlendirmeye gidildiğini, hasat turizmi ve ürün festivallerinin de tarıma dayalı kırsal turizmin bir alt kolu olarak öne çıktığını söyledi.

Alaçatı Ot Festivali'nin büyük ilgi gördüğüne işaret eden Kuralay, "Kırsal turizm bu şekilde çeşitlendirildi. Artık peynir tadımı, bağ bozumu turları yapılıyor, zeytin ve lavanta toplama turları gerçekleştiriliyor. Eğirdir'de gül ve lavantanın ardından elma hasadı turları düzenlendi. Bu turlar, kentli vatandaşların ilgisini çekiyor. Köy kökenli olanlar memleket özlemiyle, yeni nesil de köy yaşantısını bilmediği için turlara ilgi gösteriyor. 'Organik üretim', 'doğal yaşam' gibi tabirler de bu turlara ilgiyi artırıyor. Sırf orada bulunmuş olmak için 'selfie' çektirmek için giden de var, lavanta yağının nasıl çıkarıldığını merak eden de." dedi.

"Kırsal turizm köyleri yaratılabilir"

Kuralay, trekking turları kapsamına böğürtlen toplayıp reçel yapma etkinliği konulduğu zaman talebin ikiye katlandığını, bu tür uygulamalı faaliyetlerin vatandaşların ilgisini çektiğini bildirdi.

Üreticinin de böyle bir turizm alanı oluşmasından memnuniyet duyduğuna dikkati çeken Kuralay, şunları kaydetti:

"Böylece üreticinin tarlası, ürünü değer kazanıyor. Turlarda insanlara bu ürünlerin işlenmiş halini de sunmak lazım. İnsanlar gittiğinde lavanta sabununu, zeytin yağını, elma sirkesini alıyor. Böylece, turizm yanında orada yaşayan insanlara hayatlarını idame ettirecek gelir de sağlanmış oluyor. Bu tür turizm faaliyetleri tarımsal üretimi de destekliyor. İnsanlar bu şekilde köyüne dönüyor, yeni fırsatları değerlendiriyor, üretime başlıyor. Üreticiyi öldürmemek için orada ürün alıp destek olmak lazım. Bu alanın gelişmesiyle kırsal turizm köyleri de yaratılabilir."

Kuralay, kırsal turizm turlarına katılacak insanlar için lokanta ve tuvalet gibi altyapı hizmetlerinin sağlanması gerektiğine işaret ederek, bu tür etkinliklerin sürdürülebilir olması için altyapı eksikliklerinin giderilmesinin önem taşıdığını bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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