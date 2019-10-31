  • BIST 98.469
  • Altın 277,853
  • Dolar 5,7165
  • Euro 6,3738
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 13 °C
»

Haşim ustanın en büyük mutluluğu: 'Çocuklar'

Antalya'da 50 metrekarelik atölyesinde ahşap oyuncak üretip, çocuklara da kendi oyuncaklarını yapma fırsatı sunan 73 yaşındaki Haşim Süzme, çocukları mutlu edebilmek için ter döküyor.
Haşim ustanın en büyük mutluluğu: 'Çocuklar'

Antalya'daki 50 metrekarelik atölyesinde ahşap oyuncaklara hayat veren Haşim Süzme, yıllardır ilgiyle oynanan oyuncakların unutulmaması ve çocukların mutluluğu için çaba gösteriyor.

Kentin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Balbey Mahallesi'nde ahşap pencereli 50 metrekarelik bir atölyeden gelen sesler, teknolojinin oyuncakları yutmasına izin vermek istemeyen 73 yaşındaki Haşim ustaya ait...

Eski bir evden bozma atölyeye girenleri, büyük bir emek sonrası ortaya çıkan oyuncaklar karşılıyor. Rengarenk topaçlar, uçurtmaların bulunduğu, çocuklar kadar yetişkinlerin de gözünü alamadığı atölye, ziyaretçilerine zaman tünelindeymiş hissi veriyor.

Çoğu eğitsel amaçlara da hizmet eden oyuncakları yaşının aksine çocuksu bir coşkuyla tek tek anlatan Haşim usta, bu oyuncakları yaşatan az sayıdaki isimden biri olmanın da üzüntüsünü yaşıyor. Haşim ustanın en büyük hayali, çocukların telefon, tablet ve bilgisayarın başında gereğinden fazla geçirdiği vakitten ahşap oyuncaklar için biraz zaman ayırabilmelerini sağlamak.

"Evimin bir odası her zaman ahşap oyuncaklar için ayrılmıştır"

Emekli ve 4 çocuğu olan Haşim Süzme, kalabalık bir ailede dünyaya geldiğini, babasının polis olması dolayısıyla çocukluğunun farklı illerde geçtiğini söyledi.

Çocukluk yıllarında oyuncak alacak imkanlara sahip olmaması nedeniyle kendi imkanları doğrultusunda ahşapları yontarak vakit geçirmeye çalıştığını ifade eden Süzme, Kastamonu'daki ilkokul yıllarında bu yöndeki yeteneğini fark eden öğretmeninin kendisinden okul trampetlerinin bagetlerini yapmasını istemesiyle anlamlı figürler ortaya çıkardığını belirtti.

Daha sonra bölgedeki davulculara tokmak, mahallenin çocuklarına kızak yaparak harçlığını çıkarmaya başladığını vurgulayan Süzme, ilerleyen dönemlerde de topaç ve uçurtma merakıyla bunları da yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Çok sayıda ustadan farklı şeyler öğrendiğini aktaran Süzme, "Gün geçtikçe sevmeye ve 60 yıldır yaptığım işten ekmek yemeye başladım. Zaman zaman başka işlerde de çalışmak zorunda kaldım ama evimin bir odası her zaman ahşap oyuncaklar için ayrılmıştır. Hiçbir zaman bu işten kopamadım." dedi.

"Çocuklara bir şeyler katmak istiyorum"

Ahşap oyuncaklara tutkusunun kendisine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Geleneksel El Sanatları Sanatkarı" unvanı da getirdiğine değinen Süzme, bu tutkusu nedeniyle yakın çevresi tarafından da zaman zaman eleştiri aldığını söyledi.

Süzme, oyuncak yapmanın kendisi için tarif edilmez bir mutluluk olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yaşanmamış çocukluktur oyuncak. Yaşanmamış çocukluğumun bütün hatıraları oyuncaklarımdadır. Her yaptığım oyuncakta ağlarım, hele yeni bir şey yapmışsam daha çok ağlarım. Çocukları, torunları büyüttük beni büyütemedik. Dışarıda biri uçurtma uçursa onun yanına giderim. Hala uçurtma uçurur, topaç çeviririm. Parka gidiyorsam ceplerimde topaçlarla giderim. Atölyemde yaptığım her oyuncağın bir amacı, hikayesi var. Günümüzde sürekli bilgisayar ve cep telefonlarıyla oynayan çocukları görmekten üzüntü duyuyorum. Benim yanımdaki çocukların ahşapla iç içe olma şansları var. İstedikleri zaman buraya gelip gönüllerince oynayabiliyorlar. Yeni neslin de bu oyuncaklarla oynayabilmesi için elimden geleni yapıyorum."

Gücü yettiğince talep gelen okullara ahşaptan yapılan zeka oyunlarını gönderdiğini anlatan Süzme, bazı eğitim kurumlarında çocuklara oyuncak yapmayı öğrettiğini kaydetti.

Zaman buldukça çocuklara ahşap oyuncakların yapımı, nasıl oynandığı, ne işe yaradığına dair bilgi verdiğini aktaran Süzme, "Engelli çocukların eğitim gördüğü okullara gitmeye gayret ediyorum. Çocukları atölyemde misafir ediyorum. Çocuklarım artık işi bırakmam gerektiğini söylüyor. Gönlüm elvermiyor. Çocuklara bir şeyler katmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genç girişimci köyünde örnek oldu31 Ekim 2019 Perşembe 18:30
  • Küçükelmalı Tabiat Parkı 'cazibe merkezi' olma yolunda31 Ekim 2019 Perşembe 18:00
  • Bahçesinde yetiştirdiği ürünlerle Afrikalıları suya kavuşturdu31 Ekim 2019 Perşembe 17:30
  • 'Türkiye'nin çatısı' sis bulutuyla büyüledi31 Ekim 2019 Perşembe 17:15
  • Elmalar binbir zahmetli işlemle pekmeze dönüşüyor31 Ekim 2019 Perşembe 17:00
  • "Burası bizim, mülkiyetini verin"31 Ekim 2019 Perşembe 14:48
  • Yükümlülüğü gönüllülüğe dönüştü31 Ekim 2019 Perşembe 14:45
  • Uyguladığı yöntemle ay-yıldızlı elma üretti!31 Ekim 2019 Perşembe 12:40
  • Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu31 Ekim 2019 Perşembe 12:28
  • Kaz Dağları'nda üretilen 'mucize bal'ın sırrını anlattı31 Ekim 2019 Perşembe 10:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti