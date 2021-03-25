Hasköy Kavşağı hibe edildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kavşak yapımında önceliği trafiğin sıkışık olduğu noktalara verdiklerini söyleyerek, Hasköy’de yapımı devam eden kavşağın ise bir iş adamı tarafından hibe olarak yapıldığını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldığı bir televizyon programında 2 yılda yaptıkları çalışmaları değerlendirdi. Yavaş, Hasköy’de yapımı devam eden kavşağın bir iş adamı tarafından hibe olarak yapıldığını açıkladı. Belediyeye ait tüm yabancı marka araçları sattıklarını da dile getiren Yavaş, araçlardan 70 milyon TL tasarruf yaptıklarını, kendisinin makam aracı kullanmadığını belediyeye ait bir minibüsle işe gittiğini kaydetti.

ÖNCELİK TRAFİĞİN SIKIŞIK OLDUĞU NOKTALAR

Yavaş, 20-25 yılda yapılmayan işleri, “2 yılda neden yapmadınız?” diye tutarsız suçlamalarda bulunuyorlar diyerek yaptıkları bazı çalışmaları dile getirdi. Yavaş, “Mamak Eserkent’teki harabe konutları 17 milyon TL’ye onararak 100 lira kirayla ihtiyaç sahiplerine verdik. Konukkent köprülü kavaşağı 18 milyon TL, Yaşamkent köprülü kavşağı 18 milyon TL, Başkent Üniversitesi köprülü kavşağı 9 milyon TL, Türk Kızılayı’na ise 25 milyon TL’ye iki köprülü kavşak yaptık. Bunlar gibi birçok çalışma yaptık. Biz bunları hizmetten saymadığımız için açılışını bile yapmadık. Önceliğimiz en fazla trafiğin sıkıştığı yerler oldu.”

TOGO’DA RANT 1 KATRİLYON

TOGO Kuleleri hakkında da konuşan Yavaş, “TOGO Kulelerinde 100 bin metre kare fazla inşaat yapılmış. Burası metrekaresi 10 bin TL'den satılan bir yer. Toplam rant 1 katrilyon yapar. Bir belediye meclisi kararıyla havadan 1 katrilyon kazanmak bu ülkede bu kadar mı kolay? Mahkeme kararına uygun yapılsaydı 100 tane bağımsız bölüm olacaktı. Şu anda ise 398 tane bağımsız bölüm var. ”

12 KADRONUN 2’SİNİ KULLANIYORUZ

“Belediyede 12 başkan danışmanı kadrosu var ancak biz bu kadronun 2 tanesini kullanıyoruz” diyen Yavaş, “bir danışmanımız bilişim diğeri ise siyasi danışmanım” diye konuştu.

İŞE MİNİBÜSLE GİDİYORUM

Ankara’nın hiçbir yerinde fotoğrafının olmadığını dile getiren Yavaş, belediyede fotoğrafının asılmasını da yasakladığını vurguladı. Makam araçlarını sattığını da hatırlatan Yavaş, “Sadece havaalanına ya da İstanbul’a giderken bir banka tarafından ücretsiz tahsis edilen aracı kullanıyorum. İşe minibüsle gidip geliyorum, makam aracı sevmiyorum. Makam araçlarının birçoğunu sattık, araç sayısını da azalttık. Önceden herkese bir araç tahsis etmişler. Sekreterlere dahi araç tahsis etmişler. Şimdi öyle bir şey yok.”

AÇIKTAN AKAN KANAL KALMAYACAK

Köylerde açıktan akan kanallarla ilgili de konuşan Yavaş, “Köylerimizin hiç birinde açıktan kanal akmayacak. Mahallelerin musluğundan temiz su akacak. Birçok yerde su problemi varken boş projelere para harcanmayacak. Ankara’nın bir kuruşu yanlış yerlere harcanamaz” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA