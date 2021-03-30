Başkent’te şehir trafiğini rahatlatacak ve kesintisiz ulaşımı sağlayacak Hasköy köprülü kavşak projesinde son rötuşlar yapılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca yapımı süren Hasköy köprülü kavşak çalışmasında sona yaklaşıldı. Ankara’nın kuzey noktalarına şehir merkezinden kesintisiz ulaşımı sağlamak ve güzergâhtaki trafik yoğunluğunu azaltmak için geçtiğimiz temmuz ayında başlatılan 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan projede son rötuşlar yapılıyor.

BÖLGEDEKİ TRAFİĞİ BÜYÜK ÖLÇÜDE RAHATLATACAK

Uzun yıllardır bölge halkının trafik sıkışıklığı yaşadığı Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde yer alan Hasköy köprülü kavşak; Keçiören, Altındağ ve Pursaklar ilçelerine bağlantısı olan önemli bir noktada bulunurken, Çaldıran ve Yeşilöz Mahallerine giriş çıkış güzergahında hem trafiği büyük ölçüde rahatlatacak hem de yan yollarla geçişi kolaylaştıracak. Ankara’nın kuzeyinde yer alan Çubuk, Akyurt ve Kalecik gibi ilçeler de bu köprülü kavşaktan istifade edecek.

330 METRE UZUNLUĞUNDA

Her bir köprü uzunluğu 330 metre olacak köprülü kavşak, 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak. Önümüzdeki günlerde köprülü kavşağın tam anlamıyla hizmete açılması bekleniyor. Sürücüler için kesintisiz trafiği sağlayacak ve hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayacak köprülü kavşağın tamamlanmasıyla trafik kazalarının en aza inmesi hedefleniyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA