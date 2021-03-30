  • BIST 1.396
  • Altın 450,124
  • Dolar 8,3428
  • Euro 9,7776
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 3 °C
»

Hasköy köprülü kavşak çalışmasında sona yaklaşıldı

Başkent’te şehir trafiğini rahatlatacak ve kesintisiz ulaşımı sağlayacak Hasköy köprülü kavşak projesinde son rötuşlar yapılıyor.  
Hasköy köprülü kavşak çalışmasında sona yaklaşıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca yapımı süren Hasköy köprülü kavşak çalışmasında sona yaklaşıldı. Ankara’nın kuzey noktalarına şehir merkezinden kesintisiz ulaşımı sağlamak ve güzergâhtaki trafik yoğunluğunu azaltmak için geçtiğimiz temmuz ayında başlatılan 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan projede son rötuşlar yapılıyor. 

haskoy-koprulu-kavsak.jpeg

BÖLGEDEKİ TRAFİĞİ BÜYÜK ÖLÇÜDE RAHATLATACAK 
Uzun yıllardır bölge halkının trafik sıkışıklığı yaşadığı Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde yer alan Hasköy köprülü kavşak; Keçiören, Altındağ ve Pursaklar ilçelerine bağlantısı olan önemli bir noktada bulunurken, Çaldıran ve Yeşilöz Mahallerine giriş çıkış güzergahında hem trafiği büyük ölçüde rahatlatacak hem de yan yollarla geçişi kolaylaştıracak. Ankara’nın kuzeyinde yer alan Çubuk, Akyurt ve Kalecik gibi ilçeler de bu köprülü kavşaktan istifade edecek.  

haskoy-koprulu-kavsak-2-.jpeg

330 METRE UZUNLUĞUNDA
Her bir köprü uzunluğu 330 metre olacak köprülü kavşak, 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak. Önümüzdeki günlerde köprülü kavşağın tam anlamıyla hizmete açılması bekleniyor. Sürücüler için kesintisiz trafiği sağlayacak ve hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayacak köprülü kavşağın tamamlanmasıyla trafik kazalarının en aza inmesi hedefleniyor.  

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Grafen nedir?30 Mart 2021 Salı 11:16
  • Türkiye aşı haritası 30 Mart 202130 Mart 2021 Salı 09:50
  • Ankara hava durumu 30 Mart 202130 Mart 2021 Salı 09:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 30 Mart 2021 - ASKİ30 Mart 2021 Salı 09:09
  • Elektrik Kesintisi 30 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ30 Mart 2021 Salı 09:09
  • Su Kesintisi 30 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ30 Mart 2021 Salı 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?30 Mart 2021 Salı 09:00
  • Yenilebilen otlar çıkmaya başladı30 Mart 2021 Salı 05:05
  • Ahmet Er amcadan çağrı - 130 Mart 2021 Salı 04:04
  • Otokent’in temeli atıldı30 Mart 2021 Salı 03:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti