  • BIST 1.556
  • Altın 414,863
  • Dolar 7,4719
  • Euro 8,9490
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -2 °C
»

Hasköy Köprülü Kavşak Projesinde sona yaklaşıldı

Ankara’da şehir trafiğini rahatlatacak ve kesintisiz ulaşımı sağlayacak Hasköy köprülü kavşak projesinde sona yaklaşıldı. 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan projede son rötuşlar yapılıyor.
Hasköy Köprülü Kavşak Projesinde sona yaklaşıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı süren Hasköy köprülü kavşak çalışmasında sona yaklaşıldı. Ankara’nın kuzey noktalarına şehir merkezinden kesintisiz ulaşımı sağlamak ve güzergâhtaki trafik yoğunluğunu azaltmak için geçtiğimiz temmuz ayında başlatılan 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan projede son rötuşlar yapılıyor. Başkent’in dünyaya açılan kapısı olan Esenboğa Havalimanı’na da kesintisiz ulaşımı sağlayacak köprülü kavşaktaki diğer 3 şeridin daha önümüzdeki günlerde trafiğe açılması bekleniyor.  

BÖLGE TRAFİĞİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE RAHATLATACAK
Uzun yıllardır bölge halkının trafik sıkışıklığı yaşadığı Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde yer alan Hasköy köprülü kavşak; Keçiören, Altındağ ve Pursaklar ilçelerine bağlantısı olan önemli bir noktada bulunurken, Çaldıran ve Yeşilöz Mahallerine giriş çıkış güzergahında hem trafiği büyük ölçüde rahatlatacak hem de yan yollarla geçişi kolaylaştıracak. Ankara’nın kuzeyinde yer alan Çubuk, Akyurt ve Kalecik gibi ilçeler de bu köprülü kavşaktan istifade edecek.  

fb_img_1615441499029.jpg

KÖPRÜLÜ KAVŞAK 6 ŞERİTTEN OLUŞUYOR
Her bir köprü uzunluğu 330 metre olacak köprülü kavşak, 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak. Projenin 1. etap çalışmaları tamamlanarak Ankara istikameti geçtiğimiz aylarda trafiğe açılmıştı. Sürücüler için kesintisiz trafiği sağlayacak ve hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayacak köprülü kavşağın tamamlanmasıyla trafik kazalarının en aza inmesi hedefleniyor. 

KÖPRÜLÜ KAVŞAK VATANDAŞLARI SEVİNDİRDİ 
Hasköy köprülü kavşak projesinin önümüzdeki günlerde tamamlanacak olması bölgedeki vatandaşları sevindiriyor. Yakın zamanda tam anlamıyla trafiğe açılacak proje için vatandaşlar şunları söyledi: “Burası, Ankara’da trafik yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan biriydi. Protokol yolu üzerinde olduğu için de ayrı bir önem arz ediyordu. Sinyalizasyon sisteminden dolayı sabah ve akşam saatlerinde yoğun trafik oluyordu. Köprülü kavşak projesi ile şimdi trafik ışıklarına takılmadan ulaşım sağlayabileceğiz. Proje tahmin ettiğimizden daha kısa sürdü. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara hava durumu 11 Mart 202111 Mart 2021 Perşembe 09:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 11 Mart 2021 - ASKİ11 Mart 2021 Perşembe 09:09
  • Elektrik Kesintisi 11 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ11 Mart 2021 Perşembe 09:09
  • Su Kesintisi 11 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ11 Mart 2021 Perşembe 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?11 Mart 2021 Perşembe 09:00
  • Teknolojinin yapamadığını yapıyor11 Mart 2021 Perşembe 06:06
  • Kitap kurtları yazarlarla buluşuyor11 Mart 2021 Perşembe 05:05
  • Hoş Geçmedin Papa Efendi!11 Mart 2021 Perşembe 04:04
  • Bir yılda Türkiye'den 30 bine yakın can aldı11 Mart 2021 Perşembe 03:03
  • 11 Mart'ın Anlamı11 Mart 2021 Perşembe 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti