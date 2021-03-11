Ankara’da şehir trafiğini rahatlatacak ve kesintisiz ulaşımı sağlayacak Hasköy köprülü kavşak projesinde sona yaklaşıldı. 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan projede son rötuşlar yapılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı süren Hasköy köprülü kavşak çalışmasında sona yaklaşıldı. Ankara’nın kuzey noktalarına şehir merkezinden kesintisiz ulaşımı sağlamak ve güzergâhtaki trafik yoğunluğunu azaltmak için geçtiğimiz temmuz ayında başlatılan 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan projede son rötuşlar yapılıyor. Başkent’in dünyaya açılan kapısı olan Esenboğa Havalimanı’na da kesintisiz ulaşımı sağlayacak köprülü kavşaktaki diğer 3 şeridin daha önümüzdeki günlerde trafiğe açılması bekleniyor.

BÖLGE TRAFİĞİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE RAHATLATACAK

Uzun yıllardır bölge halkının trafik sıkışıklığı yaşadığı Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde yer alan Hasköy köprülü kavşak; Keçiören, Altındağ ve Pursaklar ilçelerine bağlantısı olan önemli bir noktada bulunurken, Çaldıran ve Yeşilöz Mahallerine giriş çıkış güzergahında hem trafiği büyük ölçüde rahatlatacak hem de yan yollarla geçişi kolaylaştıracak. Ankara’nın kuzeyinde yer alan Çubuk, Akyurt ve Kalecik gibi ilçeler de bu köprülü kavşaktan istifade edecek.

KÖPRÜLÜ KAVŞAK 6 ŞERİTTEN OLUŞUYOR

Her bir köprü uzunluğu 330 metre olacak köprülü kavşak, 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak. Projenin 1. etap çalışmaları tamamlanarak Ankara istikameti geçtiğimiz aylarda trafiğe açılmıştı. Sürücüler için kesintisiz trafiği sağlayacak ve hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayacak köprülü kavşağın tamamlanmasıyla trafik kazalarının en aza inmesi hedefleniyor.

KÖPRÜLÜ KAVŞAK VATANDAŞLARI SEVİNDİRDİ

Hasköy köprülü kavşak projesinin önümüzdeki günlerde tamamlanacak olması bölgedeki vatandaşları sevindiriyor. Yakın zamanda tam anlamıyla trafiğe açılacak proje için vatandaşlar şunları söyledi: “Burası, Ankara’da trafik yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan biriydi. Protokol yolu üzerinde olduğu için de ayrı bir önem arz ediyordu. Sinyalizasyon sisteminden dolayı sabah ve akşam saatlerinde yoğun trafik oluyordu. Köprülü kavşak projesi ile şimdi trafik ışıklarına takılmadan ulaşım sağlayabileceğiz. Proje tahmin ettiğimizden daha kısa sürdü. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-