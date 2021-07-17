Hassa'daki orman yangınında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Hassa'da ormanlık alanda devam eden yangına karadan müdahale sürüyor.
Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.
Olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahalesi yapılan itfaiye erleri daha sonra Kırıkhan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Hassa'da ormanlık alanda devam eden yangına karadan müdahale sürüyor.
Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.
Olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahalesi yapılan itfaiye erleri daha sonra Kırıkhan Devlet Hastanesine sevk edildi.
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