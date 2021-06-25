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Hassas Güdüm Kiti-82 ile 500 librelik MK-82 genel maksat bombalarına akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti kazandırıldı

Hassas Güdüm Kiti-82 ile 500 librelik MK-82 genel maksat bombalarına akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti kazandırıldı
Hassas Güdüm Kiti-82 ile 500 librelik MK-82 genel maksat bombalarına akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti kazandırıldı
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