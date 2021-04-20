Hasta kaçak göçmenin ölümüne neden olmakla suçlanan 2 kişiye müebbet istemi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TEM yolu kenarına bırakılan hasta kaçak göçmenin ölümüne neden oldukları suçlamasıyla yargılanan 2 kişi için savcı 10 yıldan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına kadar ceza verilmesini talep etti.

Körfez ilçesi TEM yolu kenarındaki dinlenme tesisinde 11 Eylül 2018 günü erkek cesedi bulundu. Polis, cesedin üzerinde Çekya Cumhuriyeti tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen sahte evraklar buldu. Yapılan otopsi sonucu, üzerinden 'Rumeys Kantae' adına evraklar çıkan kişinin ağır zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği ve herhangi bir sağlık kuruluşundan yardım alması halinde kurtulma şansının bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen İ.D. ve O.Ş. yakalandı. İ.D. ve O.Ş. hakkında, 'Ölüme sebebiyet vermek' suçundan soruşturma açıldı.

Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan İ.D. ve O.Ş. duruşmaya katılmadı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların ülkeye yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu kişileri para karşılığında Kocaeli ve İstanbul'a taşıdıklarını ve maktulün yolculuk sırasında sürekli öksürdüğünü, durumunun iyi olmadığını belirtti. Yabancı uyruklu kişileri taşıyan sanıkların 2 araç halinde peş peşe tesise gelerek tüm yolcuları indirdiklerini ve araçtan inemeyecek durumda olan hasta kişinin İ.D.'nin talimatıyla O.Ş. tarafından sürüklenerek araçtan indirildiğini vurgulayan savcı, araçtan indirilen kişinin bu sırada hala hayatta olduğunu ve sağlık kuruluşuna götürülmesi halinde kurtulma ihtimalinin bulunduğunu vurgulayarak sanıkların 'Olası kast ile ölüme sebep olma' suçunu işlediğine kanaat getirildiğini belirtti. Mütalaada sanıklar hakkında 10 yıldan ağırlaştırılmış müebbette kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Mütalaanın okunmasının ardından sanık avukatları savunma hazırlayabilmek amacıyla mahkemeden ek süre istedi. Avukatların talebini haklı bulan mahkeme heyeti duruşmayı 2 Haziran tarihine erteledi.