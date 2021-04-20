  • BIST 1.378
  • Altın 461,865
  • Dolar 8,1149
  • Euro 9,7667
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 20 °C
»

Hasta kaçak göçmenin ölümüne neden olmakla suçlanan 2 kişiye müebbet istemi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TEM yolu kenarına bırakılan hasta kaçak göçmenin ölümüne neden oldukları suçlamasıyla yargılanan 2 kişi için savcı 10 yıldan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına kadar ceza verilmesini talep etti.
Hasta kaçak göçmenin ölümüne neden olmakla suçlanan 2 kişiye müebbet istemi

Körfez ilçesi TEM yolu kenarındaki dinlenme tesisinde 11 Eylül 2018 günü erkek cesedi bulundu. Polis, cesedin üzerinde Çekya Cumhuriyeti tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen sahte evraklar buldu. Yapılan otopsi sonucu, üzerinden 'Rumeys Kantae' adına evraklar çıkan kişinin ağır zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği ve herhangi bir sağlık kuruluşundan yardım alması halinde kurtulma şansının bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen İ.D. ve O.Ş. yakalandı. İ.D. ve O.Ş. hakkında, 'Ölüme sebebiyet vermek' suçundan soruşturma açıldı.

Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan İ.D. ve O.Ş. duruşmaya katılmadı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların ülkeye yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu kişileri para karşılığında Kocaeli ve İstanbul'a taşıdıklarını ve maktulün yolculuk sırasında sürekli öksürdüğünü, durumunun iyi olmadığını belirtti. Yabancı uyruklu kişileri taşıyan sanıkların 2 araç halinde peş peşe tesise gelerek tüm yolcuları indirdiklerini ve araçtan inemeyecek durumda olan hasta kişinin İ.D.'nin talimatıyla O.Ş. tarafından sürüklenerek araçtan indirildiğini vurgulayan savcı, araçtan indirilen kişinin bu sırada hala hayatta olduğunu ve sağlık kuruluşuna götürülmesi halinde kurtulma ihtimalinin bulunduğunu vurgulayarak sanıkların 'Olası kast ile ölüme sebep olma' suçunu işlediğine kanaat getirildiğini belirtti. Mütalaada sanıklar hakkında 10 yıldan ağırlaştırılmış müebbette kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Mütalaanın okunmasının ardından sanık avukatları savunma hazırlayabilmek amacıyla mahkemeden ek süre istedi. Avukatların talebini haklı bulan mahkeme heyeti duruşmayı 2 Haziran tarihine erteledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Iza buğdayının kökündeki bakteriden üretilen gübreyle verim artışı sağlandı20 Nisan 2021 Salı 14:46
  • Fatih'te kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın20 Nisan 2021 Salı 14:28
  • Mehmetçik sınırlarda göz açtırmıyor20 Nisan 2021 Salı 14:26
  • Çad Cumhurbaşkanı Deby cephe hattında yaşanan çatışmada hayatını kaybetti20 Nisan 2021 Salı 14:12
  • Rus savaş gemileri Karadeniz'de tatbikata devam ediyor20 Nisan 2021 Salı 14:11
  • FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 28 şüpheli itirafçı oldu20 Nisan 2021 Salı 13:50
  • Yargıtay 'Tahşiyecilere kumpas' davasında kararını verdi20 Nisan 2021 Salı 13:50
  • Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerle ilgili 97 kişi hakkında dava açıldı20 Nisan 2021 Salı 13:49
  • Dışişleri Bakanlığının yeni Sözcüsü Tanju Bilgiç oldu20 Nisan 2021 Salı 13:49
  • 19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ son yolculuğuna uğurlandı20 Nisan 2021 Salı 13:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti