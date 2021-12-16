Hasta tedavisine spor seti desteği

Keçiören Belediyesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezine masa tenisi, langırt, satranç ve darttan oluşan spor seti hediye etti.

Buradaki polikliniklerde tedavi gören hastaların sosyal faaliyetlerini desteklemek için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla gönderilen spor malzemeleri Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi sorumlusu Hemşire Güldane Yaşar Özdemir tarafından teslim alındı. Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulumları yapılan spor ekipmanları kullanıma hazır hale getirilerek hastaların hizmetine sunuldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki sağlık kurumlarına hizmet vermeye ve hastaların tedavi süreçlerine katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirterek, “Göreve başladığımız 1994 senesinde belediyeler kendi işlerini dahi zor yapardı. Büyükşehir belediyeleri de yoktu. O zaman da Türkiye’de sağlığa en çok yatırım yapan belediyeydik. 48 sağlık ocağı ve 180 yataklı hastane yaparak devletimize teslim etmiştik. Sağlık hizmetlerimiz tam gaz devam ediyor. Bu dönemde de Keçiören Belediyesi olarak ilçemizdeki birçok sağlık kurumlarımızın fiziki koşullarını iyileştirdik. Aynı zamanda hastanelerimizin içini ve kampüslerini hijyenik hale getirmek için temizlik hizmeti veriyoruz. Ayvalı, Şefkat ve Atapark mahallelerimize inşa edeceğimiz sağlık ocaklarını da Sağlık Bakanlığımıza devrederek vatandaşımızın sağlık hizmetine daha kolay ulaşmasını sağlayacağız.” dedi.

Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi sorumlusu Hemşire Güldane Yaşar Özdemir ise, “Keçiören Belediye Başkanımız talebimizi geri çevirmeyerek hastalarımızın tedavi sürecine destek oldu. Spor ekipmanlarının kurulumu yapıldı ve hastalarımızın kullanımına sunuldu. Başta Başkanımız Sayın Turgut Altınok’a olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.