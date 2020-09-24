Hasta ve yakınları sağlık memuruna saldırdı; 1 gözaltı

SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis'inde görevli sağlık memuru Celalettin Karabıyık, pansuman yaptığı sırada hasta ve yakınları tarafından darbedildi. Saldırganlardan biri yakalanarak gözaltına alındı.