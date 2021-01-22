  • BIST 1.537
  • Altın 441,860
  • Dolar 7,3918
  • Euro 8,9996
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -2 °C
» »

Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada

Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada
Bursa’da kavga sonrası yaralanarak acil serviste tedaviye alınan Tamer Ü., doktor ve hemşirelere küfredip, saldırmaya çalıştı.

Olay, geçen pazar günü, Osmangazi ilçesinde bulunan Çekirge Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Millet Mahallesi’nde husumetli olduğu bir kişiyle kavga eden Tamer Ü., kafasından yaralandı. Tamer Ü., ihbar üzerine gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tamer Ü., acil serviste kendisiyle ilgilenen doktor ve hemşirelere küfretmeye başladı. Doktorlar, buna rağmen Tamer Ü.’nün tedavisini yapmaya devam etti. Ancak Tamer Ü.’nün saldırgan tavırlarının artması üzerine güvenlik görevlileri devreye girdi.

Tamer Ü., tedavisinin ardından dışarı çıkartıldı. Bu sırada sesini duyan hastane bahçesindeki yakınları ise güvenlik görevlilerine saldırdı. Tekme ve yumruklarla görevlilere saldıran yaklaşık 10 kişiye polisler müdahale etti. Polis ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle  grup dağılırken,

Tamer Ü. ile birlikte yakınları İ.S. ve A.S. gözaltına alındı.

Çekirge Polis Merkezi’ne götürülen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tamer Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.S. ve A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Tamer Ü. ve yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar, hastane bahçesindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, grubun özel güvenlik görevlilerine saldırdığı, bazı saldırganların dubalarla vurduğu ve polis ile güvenlik görevlilerinin saldırganlara müdahale ettiği anlar yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Otomobilinin camına buz kütlesi düşen akademisyenin zor anları kamerada
Otomobilinin camına buz kütlesi düşen akademisyenin zor anları kamerada
Kanepe taşınan otomobille tehlikeli yolculuk
Kanepe taşınan otomobille tehlikeli yolculuk
'Driftli evlilik teklifinde düğün paramız gitti'
'Driftli evlilik teklifinde düğün paramız gitti'
Ankara'da pitbull dehşeti
Ankara'da pitbull dehşeti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı video, tepki çekti
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı video, tepki çekti
Son Eklenen Videolar
Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada
Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada
Otomobilinin camına buz kütlesi düşen akademisyenin zor anları kamerada
Otomobilinin camına buz kütlesi düşen akademisyenin zor anları kamerada
Kanepe taşınan otomobille tehlikeli yolculuk
Kanepe taşınan otomobille tehlikeli yolculuk
'Driftli evlilik teklifinde düğün paramız gitti'
'Driftli evlilik teklifinde düğün paramız gitti'
Ankara'da pitbull dehşeti
Ankara'da pitbull dehşeti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti