  • BIST 1.534
  • Altın 419,834
  • Dolar 7,1593
  • Euro 8,5990
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 3 °C
»

Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30’un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde koronavirüse yakalanan 90 yaşındaki H.E.'ye hasta ziyaretine giden aynı aileden 30 kişinin testi pozitif çıktı.
Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30’un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 90 yaşındaki H.E. koronavirüse yakalandı. Bir süre hastanede tedavi gören H.E., durumunda iyileşme olunca tedavisine evde devam edilmek üzere taburcu edildi. H.E.'nin evde devam eden tedavisi sırasında hasta ziyaretine gelen 30 akrabasında koronavirüs tespit edildi. Farklı adreslerde oturan 30 akraba testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNE GİDEN 30’UN ÜZERİNDE KİŞİ POZİTİF ÇIKTI

Yaşanan olayı örnek gösteren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin başarılı olabilmesi için herkesin maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Hastalığın bulaşma hızını anlatmak için bu durumu örnek gösteren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan, "Bir diğer konu ise taziye ve hastaneden çıkan kişilere yapılan geçmiş olsun ziyaretleri. Öyle bir örnek bugün geldi. Bir yaşlı büyüğümüze, ziyarete giden bütün aile fertlerinden 30’un üzerindeki kişinin koronavirüs testleri maalesef pozitif çıktı. Dolayısıyla, bu alınan önlemlerin etkili olması için kesinlikle önlemlere dikkat etmeliyiz. En azından bu süreçte, kendi çekirdek ailemizden başka kimseyle görüşmemeliyiz. İletişim araçlarımızla görüşmeliyiz. Sevgimizi ya da hasretimizi başka türlü gösterebiliriz. Okullar kapalı, kafeler kapalı, restoranlar kapalı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var, gece belli bir saatten sonra sokağa çıkma yasağı var. Eğer biz gündüzleri sorumlu şekilde davranmazsak bu tedbirlerin büyük oranda boşa çıkacağını üzülerek görmekteyiz. Onun için kesinlikle maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim Kurulu Üyesi Turan: Alarm durumunda olmaya devam etmeliyiz03 Şubat 2021 Çarşamba 10:50
  • Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler artmaya devam ediyor03 Şubat 2021 Çarşamba 09:53
  • Danimarka’da Kovid-19'un hızlı yayılan tipi B.1.351 görüldü03 Şubat 2021 Çarşamba 09:52
  • Prof. Dr. Özlü: Mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyor03 Şubat 2021 Çarşamba 09:25
  • Kovid-19’un kökenini araştıran DSÖ heyeti Vuhan'daki çalışmalarını sürdürüyor03 Şubat 2021 Çarşamba 09:23
  • Japonya Kovid-19’a karşı aşılamaya şubat ortasında başlıyor03 Şubat 2021 Çarşamba 09:08
  • Fransa'da son 24 saatte 23 bin 337 Kovid-19 vakası kaydedildi03 Şubat 2021 Çarşamba 09:08
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar03 Şubat 2021 Çarşamba 09:00
  • Almanya'da son 24 saatte 861 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti02 Şubat 2021 Salı 12:47
  • 87 ilaç daha geri ödeme listesine alındı02 Şubat 2021 Salı 12:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti