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Hastalar uygulama ile takip edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs taşıyan hastaların evlerinde izole edildiği dönemde bir uygulama üzerinden takip edileceğini açıkladı.
Hastalar uygulama ile takip edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 13.30'da toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'de son 24 saatte gerçekleşen koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin güncel bilgileri veren Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle 76 hastanın hayatını kaybettiğini, 3 bin 892 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 725'e, toplam vaka sayısı ise 34 bin 109'a yükseldi.

HASTALAR DİJİTAL YÖNTEMLE TAKİP EDİLECEK

Koronavirüs ile ilgili son bilgileri paylaşan Bakan Koca, kendisini izole etmesi gereken hastaların dijital yöntemle takip edileceğini söyledi. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Evde izole edilmesi gereken hastalarımız dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerekirse hemen kendisini uyaracağım bir sistemin hazırlıklarını tamamladık. Bu sistemin detaylarını daha sonra açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

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