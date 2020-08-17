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'Hastalık, kar, kış demeden bekledik, beklemeye de devam edeceğiz'

Oturma eylemini sürdüren Süleyman Çetinkaya'nın ablası Zekiye Bozdağ, kardeşinin 30 Ağustos 2019'da HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ve yaklaşık bir yıldır kardeşinden haber alamadıklarını söyledi.
'Hastalık, kar, kış demeden bekledik, beklemeye de devam edeceğiz'

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 350. gününe girdi.

Oturma eylemini sürdüren Süleyman Çetinkaya'nın ablası Zekiye Bozdağ, kardeşinin 30 Ağustos 2019'da HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ve yaklaşık bir yıldır kardeşinden haber alamadıklarını söyledi.

Çocukları kandırdıklarını kaydeden Bozdağ, "Bu çocuklardan ne istiyorsunuz? Neden kendi çocuklarınızı göndermiyorsunuz, yoksul ailelerin çocuklarından ne istiyorsunuz?" dedi.

Eylemlerinin 3 Eylül'de birinci yılına gireceğini belirten Bozdağ, "Sonuna kadar eylemi sürdüreceğiz. Hastalık, kar, kış demeden bekledik, beklemeye de devam edeceğiz. Bütün çocuklara ve kardeşime sesleniyorum, bizi duyuyorsanız, görüyorsanız, korkmayın, kaçın gelin." diye konuştu.

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın da 350 gündür HDP İl Başkanlığı önünde olduklarını ve 5 yıldır da oğlundan haber alamadığını belirtti.

Eylemlerinde kararlı olduklarını aktaran Aydın, artık örgüte katılımın olmadığını, bundan dolayı da HDP ve PKK'nın, eylemlerinden rahatsız olduğunu aktardı.

HDP milletvekillerine de seslenen Aydın, şöyle devam etti:

"HDP milletvekilleri yeri geldiğinde diyorlar ki, 'anneler bizim en hassas noktamızdır'. Peki anneler en hassas noktanız ise bu annelerin feryadını kapınızda neden duymuyorsunuz? Sizde hiç mi vicdan yok? Anneler kapınızda feryat ediyor. Gelin bu annelere destek verin."

Kaynak: Haber Kaynağı
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