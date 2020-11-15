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Hastane bahçesinde darp olayına takipsizlik

Genç kadının şikayetçi olmaması nedeniyle, şüpheli Volkan B.'ye 'tehdit, hakaret ve basit yaralama' suçlarından takipsizlik kararı verildi.
Hastane bahçesinde darp olayına takipsizlik

Olay, 19 Temmuz'da merkez Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi’nin bahçesinde meydana geldi. Volkan B., saçından tuttuğu dini nikahlı eşi Kübra T.'ye hakaret edip, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra darbetti. Genç kadını yere yatıran Volkan B., karın bölgesine yumruk attı. Tüm bu yaşananlar hastanedeki bir kadın tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüleri çeken kadın, "Polisi arıyoruz" deyip tepki gösterince, şiddet uygulayan Volkan B., "Ara, sana ne" deyip, darbetmeyi sürdürdü. Bahçe duvarının yan kısmından geçen başka bir kadın da "Sen kime vuruyorsun, burası dağ başı mı?" deyince genç kadını yerden kaldıran Volkan B., daha sonra bölgeden ayrıldı. 

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler Twitter’da paylaşılınca, tepkilere neden oldu. Darbetme görüntüleri üzerine harekete geçen polis, Volkan B.'yi gözaltına aldı. Genç kadının şikayetçi olmaması nedeniyle Volkan B., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Volkan B. hakkında 'tehdit, hakaret ve basit yaralama' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Volkan B. ifadesinde Kübra T.'yi sadece boynundan tuttuğunu, hakaret ve tehdit ettiğini hatırlamadığını savundu. Dini nikahlı eşi Volkan B. ile olay günü tartıştıklarını söyleyen Kübra T. ise, "Elleriyle bana vurdu ve hakaret etti. Beni tehdit etmedi. Şikayetçi değilim" dedi. Kübra T.'nin şikayetçi olmaması nedeniyle, 'hakaret ve basit yaralama' suçundan takipsizlik kararı verilirken, 'tehdit' suçuna ilişkin dosya ise uzlaştırma bürosuna gönderildi. Kübra T.'nin uzlaşmayı kabul etmesi üzerine bu dosyada da takipsizlik kararı verildi. Volkan B., hakkında üç suçtan da kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilerek dosya kapatıldı. 

Kübra T., Volkan B. resmi nikahlı eşi olsaydı şüpheli, yasa gereği 'basit yaralama ve tehdit' suçlarından şikayete bağlı olmaksızın dava açılıp yargılanacaktı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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