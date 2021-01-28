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Hastane duvarı tabloya dönüştü

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nin duvarları sanat eserine dönüştürüldü. Rengarenk motiflerle boyanan hastane duvarı, çocuklara neşe kaynağı oldu.
Hastane duvarı tabloya dönüştü

Gri hastane duvarı tablo gibi oldu. Altındağ’daki hastanelerle her zaman yakın ilişki içerisinde olan ve destek veren Altındağ Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nin duvarını çocuklar için neşe kaynağına dönüştürdü. Gri ve kasvetli görünen duvarı, çocukların ilgisini çekecek şekilde renklendirdiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı “Hastaneye gelen çocuklarımızın yüzünde, bir nebze olsun gülümseme oluşturabilirsek ne mutlu bize…” dedi.

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ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE…
Hastane duvarının çocuklara neşe kaynağı olmasını istedikleri için rengarenk boyadıklarını söyleyen Başkan Balcı “Duvarın gri ve sıkıcı görüntüsüne son vermek istedik. Bu nedenle arkadaşlarımız duvarı renklendirdi, resimlerle süsledi. Çocukların ilgisini çekecek hale getirdi. Vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık. Çocuklarımızın beğenmesi, yüzlerinin gülmesi tek temennimiz…” ifadelerini kullandı. Başkan Balcı, sanatın toplumun her alanında görünür olması için ellerinden ne geliyorsa yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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