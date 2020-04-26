  • BIST 98.759
  • Altın 387,552
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
»

Hastane görevlileri için konteyner kent tahsis edildi

Elazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Fırat Üniversitesi'nce kurulan konteyner kent, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında pandemi hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına tahsis edildi.
Hastane görevlileri için konteyner kent tahsis edildi

Elazığ Sivrice merkezli 24 Ocak günü meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Fırat Üniversitesi tarafından yerleşkede 65 bağımsız bölümden oluşan konteyner kent kuruldu. Öğrenciler için oluşturulan konteyner kent, Fırat Üniversitesi'nde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kurulan pandemi hastanesinde görevli sağlık çalışanları için tahsis edildi. Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, sağlık çalışanların hem rahat etmeleri hem de salgına yakalanmamaları amacıyla her türlü tedbiri aldıklarını, bu kapsamda konteyner kenti sağlıkçıların hizmetine sunduklarını söyledi. Pandemi hastanesinde koronavirüsle mücadelede özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarının, ailelerinden uzak kalıp, nöbetlerinden sonra konteyner kentte vakit geçirdiklerini anlatan Demirdağ, hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

'TESTİ POZİTİF OLAN SAĞLIKÇI YOK' 

Rektör Demirdağ, Elazığ'da koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanı olmadığını da belirterek, "Sağlık çalışanlarımız görevini tamamladıktan sonra konteyner evlerine gelip kitap okuyarak, ders çalışarak ve dinlenerek vakitlerini geçiriyorlar. Allah'a şükür ki bizim şehrimizde kontrolümüzde olan sağlık personelimizde bugüne kadar herhangi bir vakanın tespit edilmemiş olması da kendi adımıza sevindirici" dedi.

Hastanenin acil servisinde görev yapan Şevval Gül ise mesaisinin bitiminden sonra konteyner kentte dinlendiklerini belirterek, "Konteyner kentte tek kişilik alanda kendimizi izole ediyoruz. Hastaneye nöbetlerimize gidip geliyoruz. Burada kitap okuyarak, ders çalışarak, televizyon izleyerek vakit geçiriyoruz. Bu pandemi salgını bitene kadar da bu şekilde burada kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 

3 haftadır konteyner kentte kaldığını söyleyen, acil servis görevlisi Ahmet Burak Aygüneş de ailesiyle iletişimini telefonda görüntülü konuşmayla sürdürdüğünü söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kovid-19 vakalarında immün plazma tedavisi umut vadediyor24 Nisan 2020 Cuma 12:50
  • Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 22 NİSAN22 Nisan 2020 Çarşamba 00:00
  • Şehir hastaneleri listesi21 Nisan 2020 Salı 14:33
  • Şehir Hastanelerinin yatak kapasiteleri, Şehir Hastaneleri yatak kapasitesi kaç?21 Nisan 2020 Salı 13:04
  • 87 yaşındaki 2 hasta şifa buldu21 Nisan 2020 Salı 09:30
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar21 Nisan 2020 Salı 09:22
  • Koronavirüse karşı bitkisel ilaç hazır!20 Nisan 2020 Pazartesi 13:45
  • Yurt dışından getirilen vatandaşlar yurtlara yerleştiriyor20 Nisan 2020 Pazartesi 09:17
  • Genel Müdür Aslıhan Korkmaz:  Sağlık Hizmetini Halkımızın Ayağına Götürüyoruz18 Nisan 2020 Cumartesi 15:34
  • Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir18 Nisan 2020 Cumartesi 11:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti