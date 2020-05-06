  • BIST 98.479
  • Altın 390,867
  • Dolar 7,1181
  • Euro 7,7089
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

Hastane yapımında çalışan işçilere Hadımköylü kadınlardan iftar yemeği

Arnavutköy Hadımköy'de yapımı devam eden ve pandemi hastanesi olarak hizmet vermesi planlanan Hadımköy Askeri Hastanesinde çalışan işçiler, mahallede yaşayan kadınlar tarafından yapılan yemeklerle iftarlarını açtı.
Hastane yapımında çalışan işçilere Hadımköylü kadınlardan iftar yemeği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında hizmet verecek İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesinde çalışmalar sürüyor.

Çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılması planlanan hastanenin bulunduğu bölgede yaşayan kadınlar, inşaat çalışmalarında görev yapan işçileri ramazan ayında yalnız bırakmadı. Mahalle sakinleri, işçilerin iftarda yemeleri için evlerinde pişirdikleri yemeklerden getirdi.

Hadımköy Hastane Mahallesi Muhtarı Onur Fırıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastane inşaatında görev yapan işçilerin bir iftarlarını da kendileriyle yapmalarını istediklerini dile getirdi.

Atıl durumdaki hastanenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla pandemi hastanesine dönüştürüldüğünü hatırlatan Fırıncı, "Mahallemizde ikamet eden annelerimizin, ablalarımızın yaptığı el emeği göz nuru ev yemeklerini burada çalışan işçilerimize teslim ettik. Buradaki en büyük amacımız, işçilerimizin bir iftarını mahallemizin ikramı olarak yapmalarını sağlamaktı." dedi.

Çalışmaların neredeyse yüzde 60'ının bittiğini ve 20 gün içinde hastanenin hizmete açılmasının planlandığını ifade eden Fırıncı, emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Hastaneye kavuşacağımız için çok mutluyuz"
Mahalle sakinlerinden Elif Köse, koronavirüs salgınının birlik olmanın önemini gösterdiğini söyledi. Mahallede yaşayan kadınlar olarak hastane inşaatında çalışan işçilere destek olmak istediklerini dile getiren Köse, "Mahallemizde hastaneye kavuşacağımız için çok mutluyuz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Niyase Çetin de 56 yıldır Hadımköy'de ikamet ettiğini belirterek, hastanenin yeniden hizmete girecek olmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Berber ve kuaförler randevulu çalışacak05 Mayıs 2020 Salı 16:00
  • Ankara'da yavrusuna köpeklerin saldırtıldığı eşek Bursa'da tedavi ediliyor05 Mayıs 2020 Salı 14:13
  • 'Hitit diyarı' koronavirüs tedbirleri sonrası ıssız05 Mayıs 2020 Salı 14:05
  • Elektrik akımına kapılan kediye 'protez damak' yaptılar05 Mayıs 2020 Salı 13:12
  • Hatay'ın ramazan sofralarına özel tatlısı 'küncülü helva'05 Mayıs 2020 Salı 13:11
  • Ankara'daki AVM'ler ve adresleri - Ankara'daki AVM'ler nerede?05 Mayıs 2020 Salı 11:33
  • Konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere içme suyu desteği05 Mayıs 2020 Salı 11:18
  • Ünlü fotoğrafçı Dilek UYAR'ın gözünden Ankara'nın boş hali05 Mayıs 2020 Salı 10:07
  • Patara ve Çıralı Avrupa'nın en iyi 30 plajı arasında05 Mayıs 2020 Salı 09:23
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı05 Mayıs 2020 Salı 09:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti