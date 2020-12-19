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Hastanede patlama: Çok sayıda ölü var

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi.
Hastanede patlama: Çok sayıda ölü var

SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı. 

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 8 hasta hayatını kaybetti.

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti. 

Açıklamada, "Yoğun bakımda tedavisi süren diğer 14 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı." ifadesine yer verildi.

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