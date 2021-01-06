  • BIST 1.505
  • Altın 447,514
  • Dolar 7,2919
  • Euro 8,9551
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
»

Hastanede sağlık çalışanlarına saldırı davasında 2 sanığa tahliye

ANKARA'da, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin davada 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.
Hastanede sağlık çalışanlarına saldırı davasında 2 sanığa tahliye

Geçen yıl 21 Eylül'de silahlı kavgada kardeşi Fırat ile birlikte yaralanan Ahmet Özel, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanede Fırat Özel ve Ahmet Özel’i görmek isteyen yakınları, hastane çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanları kapıyı kapatıp, arkasında barikat kurarak korunmaya çalıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden Soykan Kamay ve Muhammed Devran Özel tutuklanırken, Fırat Öztaş, Yasin Özel ve Mehmet Sadık Özel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DURUŞMA ÖNCESİ TEKRAR TUTAKLANDILAR

Savcının hazırladığı iddianame ile 5 kişi hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 34’ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce iddianame kabul edilirken, tutuklu iki sanığın da delillerin toplandığı kanaatiyle adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi. Ancak savcılık, tahliye kararına itiraz etti. Bugün Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşma öncesi itirazı değerlendiren üst mahkeme, sanıklar Soykan Kamay ile Muhammed Devran Özel'in yeniden tutuklanmasına karar verdi.

'ACIMDAN DOLAYI KAPIYA VURDUM'

Bunun üzerine tutuklanan iki sanık ile tutuksuz sanıklar Fırat Öztaş, Yasin Özel, Mehmet Sadık Özel, müştekiler ve taraf avukatları, bugün Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada hazır bulundu. Tutuklu sanık Soykan Kamay, "Biz hastaneye gittiğimizde ilk başta yakınımızın yaşadığını, daha sonra öldüğünü söylediler. Ben herhangi bir şekilde kimseye küfür etmedim, kimseyi tehdit etmedim; ailesini öyle görünce, çocuğunu ve eşini öyle görünce kapıya vurdum. Ancak bunu başkalarına art niyet şeklinde değil acımdan dolayı vurdum, herhangi bir şekilde direnmem söz konusu değildir" dedi. Suçsuz olduğunu belirten Kamay, tahliyesini talep etti.

'ÖLÜM HABERİNİN ŞOKUYLA KENDİMİ KAYBETTİ'

Tutuklu sanık Muhammed Devran Özel, savcılıkta verdiği ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Rahmetli olan kişi benim halamın oğlu, elimde büyüdü. Bize hastanede yaşadığını söylediler. 10 dakika sonra ise 'öldü' dediler. Aile fertlerinden hamile olan eşi koridorda bayılmıştı. Bunun şokuyla kendimi kaybettim, iddianamede belirtilen şeyleri yapmadım" diye konuştu. Suçsuz olduğunu savunan sanık Özel, tahliyesini talep etti. Tutuksuz sanıklar ile müştekiler, savcılık ifadelerini tekrar ettiklerini belirttiler.

TUTUKLU SANIKLARA TAHLİYE

Olayla ilgili tanıkları dinleyen mahkeme, sanık beyanlarının ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Kamay ve Özel'in 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arnavutluk Başbakanı Rama Ankara'da06 Ocak 2021 Çarşamba 16:19
  • İsrail askerleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait 2 bin zeytin ağacını söktü06 Ocak 2021 Çarşamba 15:02
  • İngiltere’de mahkeme Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti06 Ocak 2021 Çarşamba 15:02
  • Dink cinayetine ilişkin davada 2 tutuklama kararı06 Ocak 2021 Çarşamba 15:00
  • ÜNDER Başkanı Kurulay: Bir akademisyenin Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasına karşı tavrı doğru bulmuyoruz06 Ocak 2021 Çarşamba 14:50
  • Tarım ve Orman Bakanlığı bu ay 6 yer altı barajını daha tamamlayacak06 Ocak 2021 Çarşamba 14:50
  • 'Virüs maskotları' İstanbul'da kurallara uymayan vatandaşları uyardı06 Ocak 2021 Çarşamba 14:49
  • Savunma ve havacılıkta 2020 ihracatı 2,3 milyar dolar06 Ocak 2021 Çarşamba 14:28
  • Terör örgütü YPG/PKK Kamışlı ilçesinde Esed rejimi güçlerini kuşatmada tutuyor06 Ocak 2021 Çarşamba 14:27
  • Bakan Kurum: Amacımız Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de vatandaşlarımızın yarasını bir an önce sarmak06 Ocak 2021 Çarşamba 14:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti