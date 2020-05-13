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Hastaneler açık mı? Normalleşme takvimi ve o tarih!

Normalleşme planı ile birlikte, hastaneler açık mı? Hastaneler ne zaman açılıyor? randevu sisteminden randevu alınabilecek mi? sorularınızın cevabı haberimizde...
Hastaneler açık mı? Normalleşme takvimi ve o tarih!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın normalleşme planını açıkladıktan sonra hastaneler açık mı? Hastaneler ne zaman açılıyor? randevu sisteminden randevu alınabilecek mi? soruları sorulur oldu. Peki normalleş planında hastaneler ne zaman açılıryor? ne zaman normal işleyişe dönüyor hastaneler gelin birlikte bakalım.

Kamuoyunda “Yeni Nomral” olarak adlandırılan süreci yaşadığımız bugünlerde vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri de corona virüs şikayetleri dışında hastanelere gitmenin güvenli olup olmadığı. Mart ayının başından bu yana pek çok randevu ve ameliyat ertelenirken vatandaşlar zorunluluk olmadıkça hastanelere gitmedi. Hafta başında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı’na göre pandemi hastanesi olmayan hastanelerin normal işleyişine dönmesinin tarihi açıklandı. 

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ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı’na göre Haziran ayının 1’inden itibaren pandemi hastanelerinin sayılarının giderek azaltılması ve sadece kısıtlı hastanelerin pandemi hastanesi olarak kullanılması planlanıyor. Bunun yanı sıra 1 Haziran’dan itibaren diğer hastanelerin normal hasta kabul ve işleyişe geri dönmesi ve yine bu tarihten itibaren hastanelerde uygulanan salgın tedbirlerinin de kademeli olarak gevşetilmesi planlar dahilinde. 

ACİL AMELİYATLAR YAPILIYOR 
Açıklanan 1 Haziran tarihi öncesinde bugünlerde ise, corona virüs vakaları dışında hastanelerde ve sağlık ocaklarında sağlık hizmetleri önlemler dahilinde devam ediyor. Hastane ve sağlık ocaklarına maskesiz hasta ve ziyaretçi kabul edilmezken olmayanlara ise kapıda maske veriliyor. Uzmanlardan edindiğimiz bilgilere göre ameliyatı acil olan hayati tehlikesi bulunan hastaların ameliyatları yapılırken, ertelenebilecek olanlarınki bir başka tarihe yapılmak üzere planlanıyor. Normalleşme süreciyle beraber pek çok hastanenin eski düzenine dönmesiyle ertelenen ameliyatların da yapılması planlanıyor. 

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182’DEN RANDEVULAR DEVAM EDİYOR
182 Merkezi Randevu Sistemi üzerinden de vatandaşlar covid 19 şikayetleri dışında normal muayeneleri için randevularını almaya devam ediyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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