  • BIST 1.541
  • Altın 438,721
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya -1 °C
»

Hastanelerde Kovid-19 aşı odaları hazırlanmaya başladı

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "hastanelerde aşı uygulama odası oluşturulması" hakkında il sağlık müdürlüklerine gönderilen resmi yazı kapsamında aşı odaları hazırlanmaya başlandı.
Hastanelerde Kovid-19 aşı odaları hazırlanmaya başladı

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü enfeksiyon uzmanı Doç. Dr. Bircan Kayaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşının Kovid-19 ile mücadelenin önemli basamaklarından biri olduğunu söyledi.

Kovid-19 aşılarının uygulanmasına yönelik hastanedeki çalışmaları tamamladıklarını belirten Kayaaslan, "Sağlık Bakanlığının genelgesinde, hastane yatak sayılarına göre bulundurulması gereken aşı odası sayısı belirtiliyor. 1000 yatağın üzerindeki hastanelerde en az 25 aşı odası bulundurulması gerekiyor. Bizim hastanemiz de 1000 yatağın üstünde olduğu için 25'in üzerinde olacak şekilde aşı odalarını hazırladık." dedi.

Kayaaslan, aşı odalarının, poliklinik odalarından uzakta olduğunu belirterek, "Aşı odaları, hastaların birbiriyle temasını önleyecek şekilde, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlandı. Hastanemize aşı için gelen kişiler, baştan itibaren güvenlik görevlileri ve yönlendirme elemanları tarafından diğer hastalarla temas etmeden aşı odalarına yönlendirilecekler." diye konuştu.

Hastaların aşı olmaya randevu sistemiyle geleceğini hatırlatan Kayaaslan, "Hastalar gelmeden önce e-Nabız veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aşı hakları olup olmadığını öğrenebilecek ve aşı hakları varsa randevu oluşturabilecekler. İster aile sağlığı merkezlerinden ister hastanelerden bu randevuyu alabilecekler." ifadesini kullandı.

"Gelenler aşı odalarına teker teker alınarak muayene edilecek"
Kayaaslan, öncelikle sağlık personeli ve 65 yaş üstü kronik hastaların aşılanmasına yönelik planlama yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Randevusunu oluşturduktan sonra hastaneye gelenler, aşı odalarına teker teker alınarak muayene edilecek. Gelenlerin daha önceki hastalıklarına dair öyküsü, alerjisinin olup olmadığı, özellikle aşı bileşenine ait alerji öyküsünün olup olmadığı sorgulanacak. Ateşli bir hastalığının olup olmadığı, aşı olmasına engel bir durum olup olmadığı aydınlatılacak. Eğer aşı olması için bir engel yoksa aşılanacak."

Aşılananların en az 15 dakika hastanede kalmasının planlandığını aktaran Kayaaslan, "Olası bir yan etki durumunda müdahale edilmesi amacıyla aşı odalarının yanında müdahale odalarımız mevcut. Müdahale odalarında, acil durumda müdahale edilmesi için her türlü teçhizat ve ilaç bulundurulmakta." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail, mart sonuna kadar 16 yaş üstü tüm vatandaşlarını Kovid-19'a karşı aşılamayı planlıyor08 Ocak 2021 Cuma 09:14
  • Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini geçti08 Ocak 2021 Cuma 09:14
  • ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısının ocak sonuna kadar 438 bine çıkabileceği tahmin ediliyor08 Ocak 2021 Cuma 09:12
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar08 Ocak 2021 Cuma 09:06
  • Bilim Kurulu Üyesi Turan: Aşılanmak, hastalığın bulaşmayacağı anlamına gelmez07 Ocak 2021 Perşembe 11:27
  • Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 63 milyonu geçti07 Ocak 2021 Perşembe 09:13
  • Amasya'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı son yolculuğuna uğurlandı06 Ocak 2021 Çarşamba 12:58
  • Sağlık Bakanlığından Kovid-19 aşı uygulamasında 'dolandırıcılık' uyarısı: Çağrı ve mesajlara itibar etmeyin06 Ocak 2021 Çarşamba 12:54
  • Bakan Koca'dan 'SMA' açıklaması06 Ocak 2021 Çarşamba 10:59
  • Hindistan'da Kovid-19'dan 264 kişi hayatını kaybetti06 Ocak 2021 Çarşamba 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti