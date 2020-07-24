Hastanelere destek

Keçiören Belediyesi, salgınıyla mücadele kapsamında sahada görev yapan 700 personeliyle ilçedeki her bir mahallede ve hastanelerde temizlik ve dezenfekte çalışması yürütmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki tüm hastanelerin kampüsleri yıkanarak dezenfekte çalışması yürütüldü. Ayrıca hasta yakınlarının hastane içerisinde yoğunluk oluşturmaması için hastane kampüslerine de bekleme çadırları kuruldu.

Başkan Turgut Altınok, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekibin Keçiören’deki 51 mahallenin tamamını detaylı olarak temizlediğini, tüm kurum ve kuruluşların dezenfekte çalışmalarının ise eksiksiz olarak yürütüldüğünü kaydetti.

“HASTANELERE TEMİZLİK NOKTASINDA SINIRSIZ DESTEK VERİYORUZ”

Altınok, pandemi sürecinde vatandaşlara daha sağlıklı, daha temiz, daha huzurlu ve daha güzel bir ortam sunmak için çalışmaya devam edeceklerini aktararak şunları söyledi:

“Pandemi sürecinde salgınla mücadele için kurduğumuz temizlik ekibimizle mahallelerimizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve doğal alanlarımızı temizliyoruz. Kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği yapıp, pandemi sürecinin üstesinden gelmek için mesai mefhumu tanımaksızın çalışıyoruz. Özellikle hastanelerimize temizlik hizmeti konusunda sınırsız destek veriyoruz. Cami, eczane, sağlık kuruluşları ve sosyal donatı alanlarımızı temizlemeye devam ediyoruz.”

