Hastanelere hizmetlerinden dolayı Başkan Altınok’a teşekkür

Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Necdet İmaç sağlık çalışanlarına ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine verdiği desteklerden dolayı Keçiören Belediye Başkanı Altınok’u makamında ziyaret ederek teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Altınok, “Pandemi sürecinde sağlığımız için kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Aileleriyle, çocuklarıyla ve sevdikleriyle görüşemeden hizmet veren sağlık çalışanlarımıza ve hastanelerimize yönelik hizmetlerimizi gönülden veriyoruz.” dedi.

Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Necdet İmaç ve beraberindeki heyet Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u makamında ziyaret etti. Başhekim İmaç, Sağlık çalışanları ve hastanelere yönelik desteklerinden dolayı Başkan Altınok’a teşekkür plaketi takdim etti.

BELEDİYE İMKÂNLARI SEFERBER EDİLİYOR

Keçiören’deki hastanelerin eksiklerini karşılamak için belediye imkânlarının seferber edildiğini belirten Başkan Altınok, “Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımıza yemek hizmetinde bulunduk. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gazi ve İç Güvenlik Yaralıları Kliniğini yeniledik ve hizmete açtık. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemize ısıtıcı ve tadilat desteği verdik. Ayrıca diğer hastanelerimizde yoğunluğu azaltmak için bekleme çadırı kurduk.” diye konuştu.

Başkan Altınok ziyaretlerinden dolayı İmaç ve beraberindeki heyete teşekkür etti.