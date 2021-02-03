  • BIST 1.534
  • Altın 422,326
  • Dolar 7,1495
  • Euro 8,5989
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

Hastanelere ısıtıcılı bekleme çadırı kuruldu

Keçiören Belediyesi Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesinde sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmemesi ve hastane içinde yoğunluk oluşmaması için hastane kampüsüne ısıtıcılı bekleme çadırı kurdu. 
Hastanelere ısıtıcılı bekleme çadırı kuruldu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, pandemi sürecinde ilçede bulunan sağlık kuruluşlarına ihtiyaç duyulan birçok alanda hizmet sunduklarını belirterek, “Sağlık kuruluşlarımıza temizlik konusunda büyük destek sağlıyoruz. Temizlik personelimizle birlikte tüm hastane ve sağlık birimlerimizi hem yıkıyor hem de dezenfekte ediyoruz. Aynı zamanda hasta yakınlarımızın hastane içerisinde yoğunluk oluşturmadan sağlıklı bir ortamda beklemeleri için de hastane kampüslerimize ısıtıcılı bekleme çadırları kuruyoruz.” dedi.

img_2841.jpg

“KURUMLARIMIZA TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON DESTEĞİ VERİYORUZ”
Pandemi sürecinde toplum sağlığını korumaya yönelik hizmetleri hız kesmeden sürdürdüklerini de söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şunları aktardı:

img_2839.jpg
“Vatandaşlarımıza daha sağlıklı, daha temiz, daha huzurlu ve daha güzel bir yaşam sunmak için maske, kolonya ve dezenfektan üretip dağıtıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarımıza temizlik ve dezenfeksiyon ihtiyaçları noktasında desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz.  Özellikle hastanelerimize temizlik hizmeti konusunda sınırsız destek veriyoruz. Cami, eczane, sağlık kuruluşları ve sosyal donatı alanlarımızı temizlemeye ve sağlıklı hale getirmeye devam ediyoruz.” 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mülakatlar tam gaz devam ettiriyor03 Şubat 2021 Çarşamba 00:33
  • Son konuk özel öğrenciler03 Şubat 2021 Çarşamba 00:31
  • Örnek yapılar ve başarılı müteahhitlere ödül verildi03 Şubat 2021 Çarşamba 00:28
  • Meyve bahçesinin kış bakımı tamamlandı03 Şubat 2021 Çarşamba 00:22
  • “Okullararası Atık Pil Toplama Yarışması” sonuçlandı03 Şubat 2021 Çarşamba 00:19
  • Halk Ekmek yaygınlaşıyor03 Şubat 2021 Çarşamba 00:18
  • Botanik Park renklendi02 Şubat 2021 Salı 04:22
  • Mamak’ta Anadolu Ezgileri mest etti02 Şubat 2021 Salı 03:26
  • 2 kadının başarı hikayesi02 Şubat 2021 Salı 02:28
  • Altındağ'da kütüphanelere büyük ilgi02 Şubat 2021 Salı 01:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti