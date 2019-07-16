"Hastanelerin yarısı kapatılmalı"

Ünlü Alman vakfı Bertelsmann-Stiftung tarafından yapılan bir araştırma, Alman sağlık sisteminin düzeltilmesi için radikal tavsiyeler içeriyor. Araştırmaya göre Almanya’daki 1400 hastaneden 800’ü kapatılmalı.

Bertelsmann Vakfı tarafından Alman sağlık sistemi üzerini yapılan araştırmanın sonuçları ezber bozan sonuçlar içeriyor. Bugün açıklanan araştırmaya göre hastaların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için Almanya’da sayıları 1400’ü bulan hastanelerden ancak 600’e yakınının geliştirilerek bırakılması ve diğerlerenin kapatılması tavsiye edildi. Araştırmacılar “Sadece büyük uzmanlık bölümleri ve çok sayıda hastası olan klinikler güvenli bir tedavi için yeterli tecrübeye sahip“ ifadesini kullandı.

ÖLÜM ORANLARI AZALABİLİR

Araştırmada hastanelerde yaşanan bir çok komplikasyonlar ve ölüm vakalarının, doktor, hasta bakıcı ve cihazların belli başlı hastanelerde toplanması ile engellenebileceği bildirildi. Küçük kliniklerin acil vakalar, kalp krizleri ve inme gibi vakalarda yeterli donanım ve tecrübeye sahip olmadığı da araştırmada ortaya çıkan sonuçlar arasında bulunuyor.

ÖNEMLİ OLAN SÜRE DEĞİL

Bertelsmann Vakfı Başkanı Brigitte Mohn sağlık kasaları ve siyasette hakim olan “Her vatandaşın 30 dakika içinde temel ihtiyaçlarının karşılandığı bir hastaneye ulaşması“ düşüncesinin hatalı olduğunun altını çizerek, “Öncelikli olarak ulaşım süresini ön plana çıkarmak yanılgıya sebeb olur. Bir inme hastasının 30 dakika içinde uzman doktor ve yeterli bir birim olmayan bir kliniğe ulaştırılmasından, bir kaç dakika daha fazla yol süresiyle iyi donanımlı bir hastaneye sevkedilmesi daha iyi olurdu“ dedi.

BÜTÜN İMKANLAR BİR ARADA

Araştırmada büyük hastaneler kurulması şu gerekçelerle tavsiye edildi: Çok sayıdaki küçük hastanelerin kapatılarak yerlerini büyük kliniklerin kullanılması buralarda günün her saati uzman doktorların bulunması gibi bir avantaj sağlayabilir. Bilgisayar, tomografi cihazları ve diğer önemli cihazlar da böylece bütün hastanelerde yeterli sayıda bulunmuş olur. Acil vakalara müdahale ve planlanabilir ameliyatların kalitesi de bu şekilde artar. Hastanelerde yeterli sayıda bulunmayan yardımcı personel sorunu da büyük klinikler oluşturmak suretiyle ortadan kalkar.

HASTANELERDEN EYALETLER SORUMLU

Federal Sağlık Bakanlığı sözcüsü ise araştırma hakkında “Araştırmadan haberdarız ve dikkatli şekilde inceleyeceğiz“ dedi. Sözcü ayrıca Almanya’da hastanelerin yapım ve planlamasının eyaletlerin yetkisinde olduğuna da dikkat çekti. Almanya’da uluslararası kıyaslamalara göre normalin üzerinde hastane bulunuyor. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ise daha önce yaptığı açıklamada “Muhitinde bulunan bir hastane, vatandaşlar, için bir parça memleket anlamına geliyor. Acil sağlık vakalarından hızla ulaşılabilecek bir bakım gerekiyor“ demişti.

Bertelsmann Araştırması’nda ise küçük bir hastaneye hızlı erişimin feragat edilebilir bir avantaj olduğu belirtiliyor. İlgili hastanede uzman bir doktor olmaması durumunda ağır bir kalite yetersizliği olarak değerlendiriliyor. Köln/Leverkusen çevresinde yapılan bir araştırmada, bu bölgede sayıları 38’den 14’e indirilerin kliniklerde hastaların ortalama olarak daha uzun ulaşım gibi bir sorun yaşamadığı tespit edildi.

Almanya’da bir çok hastanenin mali durumu çok sorunlu. Almanya’daki her üç hastaneden biri 2017 yılında zarar etti. Bu konuda alınan tedbirler de bir işe yaramadı. Taşra bölgelerindeki hastanelere sigorta şirketlerinden ekstra para alacak. Gelecek yıl almanyadaki 120 kliniğin herbirine 400 bin euro finans desteği verilecek. Bu 48 milyon euroluk bir destek alanılan geliyor.