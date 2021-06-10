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HASVAK'a “Şükran Belgesi” takdim edildi

HASVAK - Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı’nı ziyaret eden Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) yetkilileri, HASVAK Kurucu Genel Başkanı Engin Öztürk’e “Şükran Belgesi” takdim etti. 
HASVAK'a “Şükran Belgesi” takdim edildi

Gerçekleştirilen ziyarette TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu Tamay, Hukuk Platformu Başkanı Celalettin Solmaz, Engin Öztürk ve HASVAK yetkilileriyle bir araya geldi. 

HASVAK Kurucu Genel Başkanı Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vakıf olarak özellikle çocuk ve gençlere yönelik projeler geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

“Çocuk ve gençler bizim için çok değerli. Onların hayatlarına fayda sağlayabilmeyi önemsiyoruz” diyen Öztürk, “KÜÇÜK ELLERİN SİZE İHTİYACI VAR sloganımızda ifade ettiğimiz gibi Hastanelerde yatan çocuklarımızı ziyaret ederek, onların eksiklerini tamamlıyoruz. Hâlihazırda hastanede yatmakta olan çocuklarımız özellikle çamaşır, bez, yatak koruyucusu ve çeşitli eğitim malzemelerine ihtiyaç duyuyor. Şu an için çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek bizim için öncelikli” ifadelerini kullandı.

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HASVAK’ın hasta ve hasta yakınlarına yardım amacıyla yürüttüğü çalışmaların çok değerli olduğunu söyleyen TÜSİAV Başkanı, Engin Öztürk’e teşekkür ederek, “Sivil toplum işi, gönül işidir. Bizlerin bu ülkeye borcu var. Bizler Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticileri olarak yaşadığımız sürece, bu borcu ödemek için elimizden geleni yapmaya gayret gösterip bu ülke için çalışmaya devam edeceğiz. Engin Öztürk Gönüllü çalışmaların DUAYENIDIR, bizler gönüllülüğü ondan öğrendik,  O hepimizin Öğretmenidir” dedi. TÜSİAV Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu Tamay da, HASVAK tarafından yürütülen çalışmaların herkes için çok değerli olduğunu belirterek, “Engin Hanım, Ankara’da sivil toplum denilince akla gelen ilk isimlerden. Daha uzun yıllar Engin Hanım’ın topluma hizmetlerini göreceğiz” diye konuştu. TÜSİAV Hukuk Platformu Başkanı Celalettin Solmaz ise, “Engin Başkanım çok kıymetli. Onu tanımaktan şeref duyduk. Tecrübesi ve donanımıyla bize her zaman örnek ve destek oluyor, kendisine sonsuz saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı. 

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