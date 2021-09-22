Hat sanatını deriye işledi

Gazetemize konuşan Deri İşleme ve Kat’ı Sanatçısı Murat Ateş, tamamen kendisine ait olan bir teknikle suni deri üzerine hat sanatı yapıyor. Ateş, “Deriye yeni bir boyut getirdim” diyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Deri İşleme ve Kat’ı Sanatçısı Murat Ateş, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlenen “Anadolu’nun Altın Elleri-5” sergisinde gazetemize konuştu; sanatıyla ilgili bilgi verdi. Aynı zamanda Anadolu Geleneksel El Sanatları Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Murat Ateş, karma sergide 8 sanatçıdan 600’e yakın eserin sergilendiğini kaydetti.

DERİNİN ÜZERİNE HAT SANATI

Tamamen kendisine ait olan bir teknikle suni deri üzerine hat sanatı yaptığını kaydeden Ateş, sanatın derinin üzerine çizilen hat yazısının kesilmesi ve içinden çıkanın başka bir deriye eklenmesiyle yapıldığını ifade etti. Ateş, deri üzerindeki kendi tekniğine başka bir yerde rastlamadığını belirterek, “Dünyada ve Türkiye’de ilk defa ben yaptım. Eserlerimin çoğunda Osmanlı ve Selçuklu desenlerini hat sanatıma yansıttım” diye konuştu.

DERİYE YENİ BİR BOYUT GETİRDİM

Deriye kat (kesme) sanatını uyguladığını da ifade eden Ateş, “7 senede 27 tane kişisel sergi açtım onlarca karma sergiye katıldım. Son 16 senedir koleksiyonluk objeler yapıyorum. Deriye yeni bir boyut getirdim. Deriyi işlemek zordur ancak ilmini bilirsen kolaydır. Biz deriyle çalışmıyoruz biz deriyle oynuyoruz. O bizim oyuncağımız. Bizim ruhumuzdaki tasarımlar objelere geçiyor” şeklinde konuştu.

KOLEKSİYONLUK ÜRÜNLER

Dana derisi ile çalıştığını aktaran Ateş, “Birinci sınıf derileri Isparta’dan alıyorum. Deriler bize tabaklanmış ve kurumuş bir şekilde geliyor. Biz onu renklendiriyoruz. Islatarak, keserek ve yakarak şekil veriyoruz. Her türlü tekniği uygulayarak bir takım objeler meydana getiriyoruz. Bu objeler kalıpsız yapıldığı için hiçbiri birbirini tutmuyor. Hepsi özgün ve tektir. Koleksiyonluk ürünler yapıyoruz. Ürünler günlük kullanıma da uygundur” sözlerini kullandı.

Ateş, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ndeki Sanat Sokağı’nda atölyesi olduğunun bilgisini verdi.

Osman AKDOĞAN/İLKSAYFA-



