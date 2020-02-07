  • BIST 121.156
  • Altın 305,286
  • Dolar 6,0324
  • Euro 6,6168
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 0 °C
»

Hatalı 1 YTL’yi, 100 bin liraya satışa çıkardı

Gaziantep’te yaşayan Ümit Nuri Gültekin (46), yıllardır sakladığı hatalı kesim yapılan 1 YTL banknotu, 100 bin liraya satışa çıkardı.
Hatalı 1 YTL’yi, 100 bin liraya satışa çıkardı

İslahiye'de esnaflık yapan Ümit Nuri Gültekin, 2005 yılında özel bir şirkette çalıştığı dönemde maaşını çektiğinde hatalı kesim yapılan 1 YTL’yi fark etti. Gültekin, aldığı parayı daha sonra hatıra olarak saklamaya başladı. Tedavülden kalkan parayı halen sakladığını ve koleksiyon meraklıları için satışa çıkardığını anlatan Gültekin, hatalı 1 YTL için 100 bin lira istediğini söyledi. Bir hafta boyunca paranın benzerinin olup olmadığını araştırdığını ve hatalı basım 1 YTL ile ilgili sonuca ulaşamadığını anlatan Gültekin, şöyle konuştu:

"Böyle hatalı kesilen ve tedavülden kalkan 1 YTL yok. Bu paradan Türkiye’de bir tek bende olduğunu zannediyorum. Kıymetli bir para olduğu için antika değeri taşıyor ve ben de parayı 100 bin liraya satıyorum. Yıllardır kasada sakladım, inşallah sakladığıma değer ve 100 bin liraya koleksiyonculara veririm. Alacağım parayı da hayır işlerinde kullanacağım. 1 YTL belki de kaderimi değiştirecek” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de fırtına: 5 ölü07 Şubat 2020 Cuma 16:15
  • İstanbul'da toplu ulaşıma zam07 Şubat 2020 Cuma 16:14
  • Van şehidi Uzman Onbaşı Erat, Erdoğan'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı07 Şubat 2020 Cuma 16:01
  • MSB: İdlib'de yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek07 Şubat 2020 Cuma 16:00
  • Dev soruşturma: 171 gözaltı kararı07 Şubat 2020 Cuma 12:55
  • Tarih belli oldu: Bakan Çavuşoğlu duyurdu07 Şubat 2020 Cuma 11:51
  • Yargıtay darbe girişimine katılan 63 sanığın hapis cezalarını onadı07 Şubat 2020 Cuma 11:45
  • Çığ felaketinde yeni gelişme!07 Şubat 2020 Cuma 11:24
  • 3 kardeş, evde çıkan yangında öldü07 Şubat 2020 Cuma 11:23
  • Adalet Bakanı Gül'den Belçika'ya tepki07 Şubat 2020 Cuma 10:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti