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Hatalı basım 50 lirasına teklif bekliyor

NİĞDE'nin Bor ilçesinde yaşayan Kürşat Akkaya, sağ üst köşesinde rakamlarının bir kısmı olmayan hatalı basım 50 TL'lik banknotu, en iyi teklifi verene satacağını söyledi.
Hatalı basım 50 lirasına teklif bekliyor

Bor ilçesinde büfe işleten Kürşat Akkaya, geçen hafta bir müşterisinin verdiği 50 TL'lik banknotun hatalı olduğunu fark etti. Sahte olduğundan şüphelenen Akkaya, parayı bankada kontrol ettirdi. Üzerindeki 5 ve 0 rakamlarının bir kısmı olmayan banknotun, para sayma makinesinden ve sahte para kaleminden başarıyla geçtikten sonra, orijinal olduğunu anladıklarını söyleyen Kürşat Akkaya, bu tür hatalı basılan paralara koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiğini ve parayı en iyi teklifi verene satacağını açıkladı.

Genelde müşterilerden gelen paraları sahte olması ihtimaline karşı her seferinde kontrol ettiklerini söyleyen Akkaya, "Müşterilerden birisi bize para verdi. Parayı elime aldığımda paranın hatalı olduğunu gördüm araştırdıktan sonra paranın gerçek ama basım hatası olduğunu bildik. Parayı bankaya götürdük. Banka müdürü paranın orijinal olduğunu söyledi. Bu parayı değerlendirmeyi düşünüyoruz. Koleksiyoncuların biriktirdiğini öğrendik değerli olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden paranın hakkı neyse istiyoruz. Araştırdık internet üzerinden koleksiyoner arkadaşların bu paraya güzel bir fiyat verdiğini öğrendim. Hatta bir parada 75 bin TL’ye kadar çıkmış adam, satmamış. Eğer bize de böyle bir teklif gelirse tekliflere açığız, satmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

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