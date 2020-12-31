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Hatalı park ettiği aracı emniyet otoparkına çekilen kadın, polis memurlarına hakaret etti

Hatalı park ettiği aracı emniyet otoparkına çekilen kadın, polis memurlarına hakaret etti
Bursa’da hatalı park nedeniyle otomobili otoparka çekilen kadın sürücü, polislere hakaret edip, otomobiline binerek kaçmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri kadından şikayetçi oldu.

Olay, dün merkez Nilüfer ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait Odunluk Otoparkı’nda meydana geldi. Polis ekibi, hatalı park nedeniyle 16 JOT 04 plakalı otomobili çekiciyle otoparka götürdü. Kimliği bilinmeyen ancak öğretmen olduğu iddia edilen araç sahibi kadın, otomobilini park ettiği yerde bulamayınca 155’i aradı. Kadın, aracının ‘hatalı park’ nedeniyle otoparka çekildiğini öğrendi. Emniyet otoparkına giden kadın, burada polislerle tartıştı. Polislere hareket eden, cezayı ödemeden otomobiliyle otoparktan kaçmak isteyen kadına, polis ekipleri engel oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polis ekipleri, kadından şikayetçi oldu.

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