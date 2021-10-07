Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden gübre alım ihalesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı zirai ilaç ve gübre alımı için ihaleye çıkıyor. Hatay Büyükşehir ihale ile tonlarca bakteri gübresi, çim gübresi, böcek ilacı ve şeker gübresi alımı yapacak.