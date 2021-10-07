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Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden gübre alım ihalesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı zirai ilaç ve gübre alımı için ihaleye çıkıyor. Hatay Büyükşehir ihale ile tonlarca bakteri gübresi, çim gübresi, böcek ilacı ve şeker gübresi alımı yapacak.
Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden gübre alım ihalesi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı zirai ilaç ve gübre alımı için ihaleye çıkıyor. 

Hatay Büyükşehir gübre alım ihalesi detayları haberimizde:

İhale ile tonlarca bakteri gübresi, çim gübresi, böcek ilacı ve şeker gübresi alımı yapılacak. 

İlanda ihale içeriği “2500 Lt bakteri gübresi, 4000 kg çim gübresi, 30 Lt böcek İlacı (100 g/l Bifenthrin) , 12500 kg şeker gübresi gibi çeşitli miktar ve özelliklerde toplam 13 kalemden oluşan zirai ilaç ve gübre alımı” olarak ifade edildi. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 28.10.2021 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com

 

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